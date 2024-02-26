"Европа не совсем понимает, что эта война для нее означает": Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить помощь Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены блока увеличить и ускорить помощь Украине, о чем заявил в интервью испанской газете El País от 25 февраля, пишет УНН.

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"россия находится в состоянии войны со всеми последствиями. Европа не в войне, но она не совсем понимает, что эта война для нее означает", - указал глава дипломатии ЕС.

"путин мобилизовал все свои ресурсы, имеет военную поддержку со стороны Ирана и Северной Кореи, экономическую поддержку со стороны Китая. Отсюда мой призыв к государствам-членам, чтобы их поддержка соответствовала типу войны, с которой мы сталкиваемся, - смесью войн прошлого века и современных технологий. Мы должны сделать больше и быстро: в ближайшие месяцы исход войны может решиться. Противостоять - значит победить", - сказал Боррель.

"Только Венгрия, которая заключает соглашения о безопасности с Китаем, дистанцировалась. Однако она выплачивает свою долю военной помощи Украине и не накладывает вето на гражданскую помощь. Мы продемонстрировали прекрасное единство. Но логично, что среди 27 стран возникают колебания: если бы мы преодолели их быстро, с помощью масштабной и немедленной помощи, Украина достигла бы большего. И мы тоже", - сказал Боррель.

Издание указывает, что с другой стороны Атлантики потенциальный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп "ломает традиционную схему сдерживания НАТО". "Возмутительно, что он предлагает россии атаковать те страны, которые не соблюдают его условия. И возмутительно, что есть республиканцы, которые сравнивают украинскую войну с иммиграционным давлением из Мексики. Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым неожиданностям. Трамп еще не победил, как и путин еще не победил, но Европа должна проснуться", - подчеркнул Боррель.

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