"Европа не совсем понимает, что эта война для нее означает": Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить помощь Украине

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  56698 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  121485 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  136095 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  127559 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  126085 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  123666 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  112508 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  113177 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  114622 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  243001 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
el-paisЭль-Паис
natoNATO
meksikaМексика
atlanticheskii-okeanАтлантический океан
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
severnaya-koreyaСеверная Корея
khosep-borrelЖозеп Боррель
yevropaЕвропа
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
iranИран
Loading...
Новости по теме

"Европа не совсем понимает, что эта война для нее означает": Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить помощь Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС увеличить и ускорить помощь Украине, указав, что в ближайшие месяцы может решиться исход войны.

Война •   •  16598 просмотра
"Европа не совсем понимает, что эта война для нее означает": Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить помощь Украине

Третий лишний: Гройсмана "убирают" из так называемого "гуманитарного штаба"

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман вытесняется из отчетов так называемого "гуманитарного штаба", который именно под него создали его же соратники.

Политика •   •  67315 просмотра
Третий лишний: Гройсмана "убирают" из так называемого "гуманитарного штаба"

В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ: отработают практические действия по защите столицы

Вооруженные силы Украины проведут военные учения в Дарницком районе Киева с 26 по 28 февраля, чтобы отработать оборону столицы.

Война •   •  17016 просмотра
В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ: отработают практические действия по защите столицы

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что российские оккупанты привезли сотни агитаторов и организаторов из оккупированного Крыма и россии для проведения незаконного досрочного голосования на "выборах" в Мелитополе и Запорожской области.

Война •   •  56698 просмотра
Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф

Из-за повреждения российскими обстрелами магистрального водопровода водоснабжение в городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области будет временно сокращено на 25%.

Общество •   •  16192 просмотра
В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф

Умер актер Кеннет Митчелл, звезда "Капитана Марвел" и "Звездного пути"

Канадский актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах "Звездный путь: Дискавери" и "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

Культура •   •  12601 просмотра
Умер актер Кеннет Митчелл, звезда "Капитана Марвел" и "Звездного пути"

Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT

Информация Зеленского о 31 000 погибших украинских военных с начала российского вторжения значительно отличается от предыдущих американских оценок, согласно которым более 70 000 украинских солдат погибли и 100 000-120 000 были ранены, пишет New York Times.

Война •   •  21623 просмотра
Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT

Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны и направить все поставки в Украину, чтобы помочь защитить Европу.

Война •   •  21212 просмотра
Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых

кремль принял нормативно-правовые акты для стимулирования добычи полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях с целью получения сырья, необходимого для работы захваченных металлургических предприятий.

Война •   •  22669 просмотра
На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых

"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus

Украина снова обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus на фоне продолжающегося спора в Берлине.

Война •   •  23513 просмотра
"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus