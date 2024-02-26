"Европа не совсем понимает, что эта война для нее означает": Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить помощь Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС увеличить и ускорить помощь Украине, указав, что в ближайшие месяцы может решиться исход войны.
Третий лишний: Гройсмана "убирают" из так называемого "гуманитарного штаба"
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман вытесняется из отчетов так называемого "гуманитарного штаба", который именно под него создали его же соратники.
В одном из районов Киева пройдут учения ВСУ: отработают практические действия по защите столицы
Вооруженные силы Украины проведут военные учения в Дарницком районе Киева с 26 по 28 февраля, чтобы отработать оборону столицы.
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что российские оккупанты привезли сотни агитаторов и организаторов из оккупированного Крыма и россии для проведения незаконного досрочного голосования на "выборах" в Мелитополе и Запорожской области.
В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф
Из-за повреждения российскими обстрелами магистрального водопровода водоснабжение в городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области будет временно сокращено на 25%.
Умер актер Кеннет Митчелл, звезда "Капитана Марвел" и "Звездного пути"
Канадский актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах "Звездный путь: Дискавери" и "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.
Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT
Информация Зеленского о 31 000 погибших украинских военных с начала российского вторжения значительно отличается от предыдущих американских оценок, согласно которым более 70 000 украинских солдат погибли и 100 000-120 000 были ранены, пишет New York Times.
Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны и направить все поставки в Украину, чтобы помочь защитить Европу.
На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых
кремль принял нормативно-правовые акты для стимулирования добычи полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях с целью получения сырья, необходимого для работы захваченных металлургических предприятий.
"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus
Украина снова обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus на фоне продолжающегося спора в Берлине.