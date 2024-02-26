"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложит сосредоточить помощь ЕС Украине на разработке беспилотников и искусственного интеллекта как новых инструментов в войне против россии.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель собирается предложить государствам-членам блока, чтобы помощь Украине была сосредоточена на новых инструментах этой войны: беспилотниках и искусственном интеллекте, о чем заявил в интервью испанскому изданию El Diario, пишет УНН.
Детали
"Недавно я разговаривал с новым президентом (ЕИБ - ред.) Надей Кальвиньо. И мы согласны с тем, что ЕИБ не предназначен для финансирования закупок боеприпасов. Инвестиционный банк, как следует из названия, предназначен для финансирования инвестиций. А покупка потребительского товара - это инвестиции, это расходы. Это не для этого", - сказал Боррель.
Другое дело - развитие коммуникационных технологий искусственного интеллекта. Это будет иметь решающее значение. И я собираюсь предложить государствам-членам создать фонд помощи Украине для разработки новых инструментов этой войны: дронов и искусственного интеллекта
"Европа не совсем понимает, что эта война для нее означает": Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить помощь Украине26 февраля 2024, 09:05 • 20607 просмотров
"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложит сосредоточить помощь ЕС Украине на разработке беспилотников и искусственного интеллекта как новых инструментов в войне против россии.
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