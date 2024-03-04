ЕС стремится перевести европейскую оружейную промышленность на "режим военной экономики": что предлагают
Киев • УНН
ЕС стремится развивать европейскую оружейную промышленность, чтобы европейские страны могли перейти к режиму "экономики войны" в ответ на вторжение России в Украину.
Европейская комиссия во вторник предложит пути развития оружейной промышленности Европейского Союза, чтобы европейские страны могли перейти к "режиму военной экономики" в ответ на вторжение России в Украину. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Пакет предложения, чтобы поощрить страны ЕС покупать больше оружия вместе у европейских компаний и помочь таким фирмам увеличить производственные мощности озвучит завтра во время заседания комиссар европейской промышленности - Тьерри Бретон.
Нам нужно изменить парадигму и перейти к режиму военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна больше рисковать при нашей поддержке.
Бретон также отметил, что возможность еще одного президентского срока в США для Дональда Трампа, который поставил под сомнение обязательства Вашингтона перед НАТО, означает, что Европа должна сделать больше для Украины, чтобы защитить себя.
В текущем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, независимо от результатов выборов наших союзников каждые четыре года.
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Бертон, как бывший генеральный директор французской технологической компании, также отметил, что война России в Украине побудила многие европейские страны увеличить свои расходы на оборону. Однако чиновники ЕС убеждены, что чисто национальные усилия не так эффективны, и стремятся стимулировать политику ЕС в вопросе оборонной промышленности.
В издании ссылаясь на данные аналитиков отмечают, что война показала, что европейская промышленность была плохо подготовлена к некоторым серьезным вызовам, таким как внезапный всплеск спроса на большое количество артиллерийских боеприпасов.
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Предложения Бретона включают создание европейской версии схемы иностранных военных продаж США, согласно которой Соединенные Штаты помогают другим правительствам покупать у американских оружейных компаний.
Другое предложение позволит ЕС заставить европейские оружейные фирмы отдавать приоритет европейским заказам во время кризиса.
Бретон также будет призывать создать специальный фонд ЕС в размере 100 миллиардов евро для оборонных проектов.
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Представители Комиссии говорят, что хотят, чтобы Киев участвовал в предложенных новых схемах для усиления совместных закупок и производственных мощностей, хотя Украина не является частью ЕС.
Наша миссия здесь заключается в том, чтобы относиться к Украине почти как к стране-члену.
Дополнительно
Для внедрения этих предложений необходимо одобрение 27 национальных правительств ЕС, которые часто не желали уступать полномочия в оборонных и военных вопросах, а также Европейского парламента.
Отмечается, что эти предложения также внимательно изучат в НАТО. Ранее в Альянсе заявили, что приветствуют усилия ЕС помочь европейской обороне, но предупредили, чтобы они не дублировали и не противоречили своими предложениями уже действующим правилам работы трансатлантического альянса.
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Ожидается, что пакет Бретона будет включать около 1,5 миллиарда евро (1,63 миллиарда долларов) новых денег до конца 2027 года. По оценкам Reuters это довольно скромная сумма в мире крупномасштабных оборонных закупок.
Официальные лица указывают на необходимость введения описанных выше предложений в ЕС, потому что этот пакет создаст правовую базу, которая позволит более скоординировано планировать расходы в последующие годы на оборонку.
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