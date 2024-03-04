Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль

Первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро Украина ожидает получить уже в марте. Также во второй половине марта ожидается первый транш от Международного валютного фонда в размере 900 млн долларов, заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Дефицит бюджета в этом году - более 20% от нашего ВВП - 37 млрд долларов. Конечно же, мы ожидаем, что 17,3 млрд долларов мы привлечем от механизмов ЕС Ukraine Facility. И уже в марте мы ожидаем первое финансирование в объеме 4,5 млрд евро. Это то, на что мы ожидаем в марте, чтобы перекрыть наш дефицит бюджета, - сказал Шмыгаль.

Детали

Он добавил, что Украина январь и февраль фактически справилась внутренними силами, заимствованиями, "мы приближали уплату дивидендов, работали с внутренним украинским рынком, что позволило пройти два месяца без кризиса ликвидности, без каких-либо кризисов платежей".

5,4 млрд долларов в этом году - это программа МВФ. Мы прошли очередной пересмотр. Ожидаем также во второй половине марта следующий транш в объеме 900 млн долларов от МВФ, который является якорем, объединяющим помощь стран G7 в общей сумме - 122 млрд долларов на четыре года, - добавил Шмыгаль.

Напомним

За два года полномасштабной войны Украина привлекла более 75 млрд долларов внешней помощи. На этот год необходимо не менее 37 млрд долларов помощи от наших партнеров.