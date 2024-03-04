Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль
Киев • УНН
В марте Украина ожидает получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ.
Первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро Украина ожидает получить уже в марте. Также во второй половине марта ожидается первый транш от Международного валютного фонда в размере 900 млн долларов, заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Дефицит бюджета в этом году - более 20% от нашего ВВП - 37 млрд долларов. Конечно же, мы ожидаем, что 17,3 млрд долларов мы привлечем от механизмов ЕС Ukraine Facility. И уже в марте мы ожидаем первое финансирование в объеме 4,5 млрд евро. Это то, на что мы ожидаем в марте, чтобы перекрыть наш дефицит бюджета,
Детали
Он добавил, что Украина январь и февраль фактически справилась внутренними силами, заимствованиями, "мы приближали уплату дивидендов, работали с внутренним украинским рынком, что позволило пройти два месяца без кризиса ликвидности, без каких-либо кризисов платежей".
5,4 млрд долларов в этом году - это программа МВФ. Мы прошли очередной пересмотр. Ожидаем также во второй половине марта следующий транш в объеме 900 млн долларов от МВФ, который является якорем, объединяющим помощь стран G7 в общей сумме - 122 млрд долларов на четыре года,
Напомним
За два года полномасштабной войны Украина привлекла более 75 млрд долларов внешней помощи. На этот год необходимо не менее 37 млрд долларов помощи от наших партнеров.
Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль
В марте Украина ожидает получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ.
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