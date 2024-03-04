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На цей рік Україна потребує щонайменше 37 млрд доларів допомоги від партнерів - прем’єр

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує щонайменше 37 мільярдів доларів зовнішньої допомоги.

На цей рік Україна потребує щонайменше 37 млрд доларів допомоги від партнерів - прем’єр

За два роки повномасштабної війни Україна залучила понад 75 млрд доларів зовнішньої допомоги. На цей рік необхідно щонайменше 37 млрд доларів допомоги від наших партнерів. Про це заявив під час пресконференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

"Залучаємо кошти від наших міжнародних партнерів, залучаємо кожну гривню, яка надходить від нашого бізнесу в наш бюджет. Загалом за два попередні роки, за два роки повномасштабної війни ми залучили понад 75 млрд доларів зовнішньої допомоги. Фактично на потреби безпеки і оборони ми витрачаємо виключно внутрішній ресурс. Де-факто можна говорити, що кожна гривня, яку платить український бізнес, яку платять українські громадяни, йде на нашу безпеку та оборону", - сказав Шмигаль.

Він додав, що на решту напрямків необхідна допомога від партнерів.

Близько 37 млрд доларів ми залучили у 2022 році, близько 42 млрд доларів - у 2023 році. План на цей рік - щонайменше 37 млрд доларів допомоги від наших партнерів. Звичайно ми очікуємо на більшу допомогу. Вже враховуючи угоди, які підписані президентом України з сімома країнами і ця робота продовжується. Там є доволі великі, вже понад 18 млрд доларів допомоги для військової підтримки нашої держави

- додав Шмигаль.

Прем’єр додав, що ключовими донорами прямої бюджетної підтримки є Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк та інші країни Великої сімки.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль окреслив три головні завдання перед урядом, перед країною, які стоять у цьому році: забезпечення Сил безпеки та оборони, забезпечення економічної стійкості та запровадження реформ на шляху до Європейського Cоюзу та відновлення України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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