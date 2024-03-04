Забезпечення Сил оборони, економічна стійкість та реформи - Шмигаль про головні завдання України у 2024 році

Прем'єр міністр Денис Шмигаль окреслив три головні завдання перед урядом, перед країною, які стоять у цьому році: забезпечення Сил безпеки та оборони, забезпечення економічної стійкості та запровадження реформ на шляху до Європейського Cоюзу та відновлення України. Про це Шмигаль заявив під час пресконференції, передає УНН.

"У нас фактично є три глобальні завдання, які стоять перед урядом, перед країною. Завдання номер один - це забезпечити наші Сили безпеки та оборони, щоб захистити нашу країну, забезпечити нашу стійкість під час війни, забезпечити нашу перемогу. Завдання номер два - це забезпечити економічну стійкість. Макрофінансову стабільність нашої країни, збудувати економіку, яка буде працювати на військових рейках і після завершення війни створить передумови для якісної економічної стабільності. Третє завдання - продовжити реформи на шляху до ЄС, на шляху до відновлення України