Обеспечение Сил обороны, экономическая устойчивость и реформы - Шмыгаль о главных задачах Украины в 2024 году
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три основные задачи для Украины в этом году: обеспечение безопасности и обороны, обеспечение экономической стабильности и проведение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановлению Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три главные задачи перед правительством, перед страной, которые стоят в этом году: обеспечение Сил безопасности и обороны, обеспечение экономической устойчивости и внедрение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановление Украины. Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
"У нас фактически есть три глобальные задачи, которые стоят перед правительством, перед страной. Задача номер один - это обеспечить наши Силы безопасности и обороны, чтобы защитить нашу страну, обеспечить нашу устойчивость во время войны, обеспечить нашу победу. Задача номер два - это обеспечить экономическую устойчивость. Макрофинансовую стабильность нашей страны, построить экономику, которая будет работать на военных рельсах и после завершения войны создаст предпосылки для качественной экономической стабильности. Третья задача - продолжить реформы на пути к ЕС, на пути к восстановлению Украины
Он также отметил, что кроме ЕС Украина ведет работу на пути к OECD - клуб богатых стран, Организация экономического развития и сотрудничества.
"И безусловно это наше членство в НАТО с точки зрения наших условий безопасности и гарантий на будущее", - добавил Шмыгаль.
Напомним
Кабинет министров в этом году предусмотрел почти 45 млрд гривен на программы поддержки бизнеса.
Обеспечение Сил обороны, экономическая устойчивость и реформы - Шмыгаль о главных задачах Украины в 2024 году
Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три основные задачи для Украины в этом году: обеспечение безопасности и обороны, обеспечение экономической стабильности и проведение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановлению Украины.
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