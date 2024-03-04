Обеспечение Сил обороны, экономическая устойчивость и реформы - Шмыгаль о главных задачах Украины в 2024 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три главные задачи перед правительством, перед страной, которые стоят в этом году: обеспечение Сил безопасности и обороны, обеспечение экономической устойчивости и внедрение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановление Украины. Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

"У нас фактически есть три глобальные задачи, которые стоят перед правительством, перед страной. Задача номер один - это обеспечить наши Силы безопасности и обороны, чтобы защитить нашу страну, обеспечить нашу устойчивость во время войны, обеспечить нашу победу. Задача номер два - это обеспечить экономическую устойчивость. Макрофинансовую стабильность нашей страны, построить экономику, которая будет работать на военных рельсах и после завершения войны создаст предпосылки для качественной экономической стабильности. Третья задача - продолжить реформы на пути к ЕС, на пути к восстановлению Украины - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что кроме ЕС Украина ведет работу на пути к OECD - клуб богатых стран, Организация экономического развития и сотрудничества.

"И безусловно это наше членство в НАТО с точки зрения наших условий безопасности и гарантий на будущее", - добавил Шмыгаль.

Напомним

Кабинет министров в этом году предусмотрел почти 45 млрд гривен на программы поддержки бизнеса.