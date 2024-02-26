Уряд у цьому році передбачив майже 45 млрд гривень на підтримку бізнесу - Шмигаль
Київ • УНН
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, цього року український уряд виділив майже 45 мільярдів гривень на підтримку бізнес-програм та відновлення підприємств.
Кабінет міністрів у цьому році передбачив майже 45 млрд гривень на програми підтримки бізнесу. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.
Цьогоріч ми передбачили майже 45 млрд гривень на програми підтримки бізнесу, а відновлення та розвиток підприємств є одним із пріоритетів у плані дій нашого уряду
Він уточнив, що не йде мови про обмеження іноземних товарів, а йдеться про стимули, які допоможуть українським підприємцям зайняти ніші на внутрішньому ринку та вийти на зовнішні.
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Від сьогодні в Україні стартує платформа "Зроблено в Україні", яка має стати майданчиком для діалогу між держави та українськими підприємцями.
Україні вдалося втримати економіку попри повномасштабну війну - Шмигаль25.02.24, 13:10 • 25700 переглядiв