Правительство в этом году предусмотрело почти 45 млрд гривен на поддержку бизнеса - Шмыгаль

Кабинет министров в этом году предусмотрел почти 45 млрд гривен на программы поддержки бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

В этом году мы предусмотрели почти 45 млрд гривен на программы поддержки бизнеса, а восстановление и развитие предприятий является одним из приоритетов в плане действий нашего правительства - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что не идет речи об ограничении иностранных товаров, а речь идет о стимулах, которые помогут украинским предпринимателям занять ниши на внутреннем рынке и выйти на внешние.

Напомним

С сегодняшнего дня в Украине стартует платформа "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государством и украинскими предпринимателями.

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