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Правительство в этом году предусмотрело почти 45 млрд гривен на поддержку бизнеса - Шмыгаль

Правительство в этом году предусмотрело почти 45 млрд гривен на поддержку бизнеса - Шмыгаль

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 13:54  •  10832 просмотра

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году украинское правительство выделило почти 45 миллиардов гривен на поддержку бизнес-программ и восстановление предприятий.

Кабинет министров в этом году предусмотрел почти 45 млрд гривен на программы поддержки бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

В этом году мы предусмотрели почти 45 млрд гривен на программы поддержки бизнеса, а восстановление и развитие предприятий является одним из приоритетов в плане действий нашего правительства

- сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что не идет речи об ограничении иностранных товаров, а речь идет о стимулах, которые помогут украинским предпринимателям занять ниши на внутреннем рынке и выйти на внешние.

Напомним

С сегодняшнего дня в Украине стартует платформа "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государством и украинскими предпринимателями.

Украине удалось удержать экономику несмотря на полномасштабную войну - Шмыгаль25 февраля 2024, 11:10 • 23349 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Уряд у цьому році передбачив майже 45 млрд гривень на підтримку бізнесу - Шмигаль
Government has provided almost UAH 45 billion to support business this year - Shmyhal
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Правительство в этом году предусмотрело почти 45 млрд гривен на поддержку бизнеса - Шмыгаль

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