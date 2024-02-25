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Украине удалось удержать экономику несмотря на полномасштабную войну - Шмыгаль

Украине удалось удержать экономику несмотря на полномасштабную войну - Шмыгаль

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 11:10  •  9585 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украине удалось сохранить экономику.

Несмотря на полномасштабную войну, Украине удалось удержать экономику, заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Удержали экономику. В 2023 году началось экономическое восстановление, ВВП вырос более чем на 5%. За 2022-2023 годы мы договорились и привлекли 74 млрд долл. внешнего финансирования... Благодаря этому можем тратить все наши внутренние ресурсы на оборону нашего государства... За эти два года украинское правительство ни разу не задерживало ни пенсии, ни другие социальные пособия и выплаты

- сказал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что страна начала восстановление инфраструктуры. В частности, по его словам, уже восстановили:

  • 23 тыс. многоэтажек и частных домов,
  • почти 900 медицинских учреждений,
  • более 600 образовательных учреждений,
  • 9200 объектов критической инфраструктуры.

Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе13 февраля 2024, 10:40 • 22289 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Україні вдалося втримати економіку попри повномасштабну війну - Шмигаль
Shmyhal: Ukraine has managed to keep the economy going despite full-scale war
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