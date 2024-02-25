Украине удалось удержать экономику несмотря на полномасштабную войну - Шмыгаль

Несмотря на полномасштабную войну, Украине удалось удержать экономику, заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Удержали экономику. В 2023 году началось экономическое восстановление, ВВП вырос более чем на 5%. За 2022-2023 годы мы договорились и привлекли 74 млрд долл. внешнего финансирования... Благодаря этому можем тратить все наши внутренние ресурсы на оборону нашего государства... За эти два года украинское правительство ни разу не задерживало ни пенсии, ни другие социальные пособия и выплаты - сказал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что страна начала восстановление инфраструктуры. В частности, по его словам, уже восстановили:

23 тыс. многоэтажек и частных домов,

почти 900 медицинских учреждений,



более 600 образовательных учреждений,



9200 объектов критической инфраструктуры.



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