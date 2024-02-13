Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе

В январе ВВП вырос на 3,5% благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса. Такова предварительная оценка Минэкономики по сравнению с январем 2023 года, передает УНН.

Детали

"В первый месяц 2024 года украинская экономика демонстрирует продолжение тенденции восстановительного роста. По предварительным данным, Минэкономики оценивает рост ВВП в январе на уровне 3,5% (±1%) по сравнению с январем 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, положительно на рост повлияли:

- растущий инвестиционный спрос;

- снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы;

- работа Украинского морского коридора.

"Украинская экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени", - отметили в ведомстве.

По предварительным оценкам, в январе основные секторы экономики демонстрировали положительную динамику. Транспортную отрасль поддерживали наращивание внутренних железнодорожных перевозок и переработка грузов в морских портах. Продолжение восстановления экономической активности за счет в частности металлургии, добычи металлических руд и агропереработки, а также энергетики, как указано, обусловило положительные тенденции в промышленности и сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

Из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры, как отмечается, растет и строительная отрасль. Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в отраслях сельского хозяйства и внутренней торговли.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что положительные тенденции в основных секторах экономики формируют дальнейшую надежную экономическую базу для продолжения экономического роста в первом квартале 2024 года.

По ее словам, "ключевыми нерешенными проблемами остаются продолжающееся разрушение производственных мощностей, сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции, а также отсутствие доступных кредитных ресурсов".

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