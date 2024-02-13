Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе
Киев • УНН
По предварительной оценке Министерства экономики Украины, ВВП вырос на 3,5% в январе благодаря расширению логистических мощностей и росту инвестиционного спроса.
В январе ВВП вырос на 3,5% благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса. Такова предварительная оценка Минэкономики по сравнению с январем 2023 года, передает УНН.
Детали
"В первый месяц 2024 года украинская экономика демонстрирует продолжение тенденции восстановительного роста. По предварительным данным, Минэкономики оценивает рост ВВП в январе на уровне 3,5% (±1%) по сравнению с январем 2023 года", - говорится в сообщении министерства.
Как отмечается, положительно на рост повлияли:
- растущий инвестиционный спрос;
- снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы;
- работа Украинского морского коридора.
"Украинская экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени", - отметили в ведомстве.
По предварительным оценкам, в январе основные секторы экономики демонстрировали положительную динамику. Транспортную отрасль поддерживали наращивание внутренних железнодорожных перевозок и переработка грузов в морских портах. Продолжение восстановления экономической активности за счет в частности металлургии, добычи металлических руд и агропереработки, а также энергетики, как указано, обусловило положительные тенденции в промышленности и сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.
Из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры, как отмечается, растет и строительная отрасль. Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в отраслях сельского хозяйства и внутренней торговли.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что положительные тенденции в основных секторах экономики формируют дальнейшую надежную экономическую базу для продолжения экономического роста в первом квартале 2024 года.
По ее словам, "ключевыми нерешенными проблемами остаются продолжающееся разрушение производственных мощностей, сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции, а также отсутствие доступных кредитных ресурсов".
Экономика Украины следующие три года будет расти со снижением инфляции до 6,9% в 2026 году - прогноз правительства19 декабрь 2023, 10:27 • 26478 просмотров
Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе
По предварительной оценке Министерства экономики Украины, ВВП вырос на 3,5% в январе благодаря расширению логистических мощностей и росту инвестиционного спроса.
Свириденко обсудила с миссией МВФ реформы экономики и привлечение частных инвестиций в Украину
Миссия МВФ в Украине встретилась с Министром экономики Юлией Свириденко, чтобы обсудить выполнение Украиной обязательств по экономической программе и привлечение частных инвестиций при поддержке международных партнеров.
Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам
Министерство иностранных дел Чехии предлагает продлить запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.
"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве
В занятой российским оккупантам части Мангушского района Мариупольского района прогремел мощный взрыв, сообщил советник городского головы.
Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода
В ночь на 13 февраля жители московских районов Капотня, Марьино и Братеево наблюдали в небе огненное зарево в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".
рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк
россия может иметь до 60 крылатых ракет "Калибр", готовых к запуску с кораблей и баз в Черном море, сообщила спикер украинского военного ведомства.
Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области
Прокуратура начала расследование по факту обстрелов Днепропетровской области российскими войсками. В том числе обстрела Никополя, в результате которого погиб 64-летний мирный житель.
Армия рф обстреляла центр Волчанска: попали в рынок, есть погибшая и раненая
61-летняя женщина погибла и еще одна 50-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли из артиллерии центральную часть города Волчанск Харьковской области, Украина, попав в местный рынок.
Потребление электричества на низком для зимы уровне, без света более 350 населенных пунктов - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине остается низким в зимний период, есть отключения более 350 населенных пунктов.
В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня
За 3 дня украинские врачи провели 8 трансплантаций, в частности сердца, печени и двух почек, спасая нескольких пациентов, которые годами ждали донорские органы.