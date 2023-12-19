Экономика Украины следующие три года будет расти со снижением инфляции до 6,9% в 2026 году - прогноз правительства

Экономика Украины, как ожидается, вырастет в 2024 году на 4,6%, а в последующие два года рост ускорится. При этом ожидается замедление инфляции три года подряд. Такой прогноз приведен в правительственном постановлении №1315 от 15 декабря об основных прогнозных макропоказателях, пишет УНН.

Детали

По прогнозу, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 4,6% в 2024 году, а в последующие годы - на уровне 6,8% в 2025-м и 6,6% в 2026 годах.

Инфляция ожидается на уровне 9,7% в 2024 году, 8,1% - в 2025-м и 6,9% в 2026 году (декабрь к декабрю).

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