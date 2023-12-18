Экономика Украины в этом году выросла уже более чем на 5% - вице-премьер

Экономика Украины продолжает восстанавливаться, несмотря на войну, и за 11 месяцев текущего года рост ВВП превышает 5%, такая тенденция ожидается и в следующем году. Об этом сообщила в понедельник первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Несмотря на войну, украинская экономика продолжает восстанавливаться. По оценкам Минэкономики, рост ВВП за 11 месяцев текущего года превышает 5%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ВВП упал на 28,9%. Мы ожидаем, что положительная тенденция сохранится и в следующем году - написала Свириденко в X.

По ее словам, прогнозируется рост ВВП на 4,6% в 2024 году, 6,8% в 2025 году и 6,6% в 2026 году.

"Сектор услуг, включая государственное управление и оборону, сейчас делает наибольший положительный вклад в ВВП. Производство делает второй по величине вклад. Несмотря на значительные потери и разрушения во время войны, промышленность активно восстанавливается", - отметила вице-премьер.

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