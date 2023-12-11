ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  106128 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
  •  103681 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
  •  114894 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
  •  120205 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  210773 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  233671 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  209007 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  194267 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  185264 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  175542 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  168365 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  165957 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151603 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  146127 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  144025 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

  •  142307 просмотра
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

  •  140565 просмотра
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

  •  136554 просмотра
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

  •  127573 просмотра
Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

  •  116792 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vvp-ukraini-rastet-vtoroi-kvartal-podryad-gosstat

ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 14:49  •  17050 просмотра

Read in English

Реальный ВВП Украины вырос на 9,3% в годовом измерении в третьем квартале 2023 года

Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале этого года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует обнародованная в понедельник оперативная оценка Государственной службы статистики, передает УНН.

Детали

Реальный ВВП в IIІ квартале 2023 года, как сообщается, увеличился по сравнению со ІІ кварталом этого года на 0,7% (с учетом сезонного фактора). А по сравнению с IIІ кварталом 2022 года - на 9,3%.

Дополнение

Реальный ВВП во II квартале 2023 года в годовом измерении вырос на 19,5%. А в первом квартале этого года против первого квартала 2022 года - уменьшился на 10,5%.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ВВП України зростає другий квартал поспіль - Держстат
Ukraine's GDP grows for the second quarter in a row - State Statistics Service
Новости по теме

ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат

Реальный ВВП Украины вырос на 9,3% в годовом измерении в третьем квартале 2023 года.

Экономика •   •  17050 просмотра
ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат

Одесская область: семья с двумя детьми отравилась угарным газом, их госпитализировали

В доме следов пожара не обнаружено. Вероятная причина отравления - недостаток конструкции дымохода печного отопления.

Общество •   •  17818 просмотра
Одесская область: семья с двумя детьми отравилась угарным газом, их госпитализировали

На ВОТ россияне угрожают отбирать землю у людей, которые отказались от российского паспорта

Россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях переоформлять землю по оккупационным законам или подвергаться "национализации", а также конфискуют имущество, построенное на таких землях.

Война •   •  21578 просмотра
На ВОТ россияне угрожают отбирать землю у людей, которые отказались от российского паспорта

В Киеве начало подтапливать еще одну станцию метро: что известно

На станции киевского метро "Олимпийская" появились паводковые воды после закрытия шести станций на одной линии, но чиновники уверяют, что ситуация под контролем и уровень воды в норме.

Общество •   •  29028 просмотра
В Киеве начало подтапливать еще одну станцию метро: что известно

В Еврокомиссии собираются утвердить предложение по доходам от замороженных активов рф 12 декабря

Коллегия европейских комиссаров должна одобрить предложение по доходам от активов российского центрального банка.

Война •   •  31725 просмотра
В Еврокомиссии собираются утвердить предложение по доходам от замороженных активов рф 12 декабря

Смертельный обвал на стройке в центре столицы: начато расследование

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Криминал и ЧП •   •  29058 просмотра
Смертельный обвал на стройке в центре столицы: начато расследование

Более 100 кг камней янтаря изъято при разоблачении группы незаконных янтарокопателей на Ринвенщине

В Ровенской области во время 17 обысков, связанных с незаконной добычей и торговлей янтарем, правоохранители изъяли более 100 кг янтаря и соответствующее оборудование для его добычи.

Криминал и ЧП •   •  27143 просмотра
Более 100 кг камней янтаря изъято при разоблачении группы незаконных янтарокопателей на Ринвенщине

В аварии под Харьковом погибли волонтер с женой

Волонтер и его 23-летняя жена погибли в дорожно-транспортном происшествии под Харьковом, еще двое были госпитализированы, возбуждено уголовное дело.

Криминал и ЧП •   •  24001 просмотра
В аварии под Харьковом погибли волонтер с женой

За помощь рф в войне против Украины: ЕС ввел санкции против иранских производителей беспилотников

Совет ЕС ввел санкции против шести человек и пяти организаций, связанных с разработкой беспилотников, которые поддерживают войну России в Украине.

Политика •   •  24891 просмотра
За помощь рф в войне против Украины: ЕС ввел санкции против иранских производителей беспилотников

В Украине днем сохранится плюсовая температура, с дождем и мокрым снегом - синоптики

На этой неделе в Украине ожидается плюсовая температура с дождем, мокрым снегом и гололедицей на дорогах. На юге возможен туман.

Общество •   •  24933 просмотра
В Украине днем сохранится плюсовая температура, с дождем и мокрым снегом - синоптики