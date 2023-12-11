ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат

Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале этого года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует обнародованная в понедельник оперативная оценка Государственной службы статистики, передает УНН.

Детали

Реальный ВВП в IIІ квартале 2023 года, как сообщается, увеличился по сравнению со ІІ кварталом этого года на 0,7% (с учетом сезонного фактора). А по сравнению с IIІ кварталом 2022 года - на 9,3%.

Дополнение

Реальный ВВП во II квартале 2023 года в годовом измерении вырос на 19,5%. А в первом квартале этого года против первого квартала 2022 года - уменьшился на 10,5%.