ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат
Киев • УНН
Реальный ВВП Украины вырос на 9,3% в годовом измерении в третьем квартале 2023 года
Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале этого года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует обнародованная в понедельник оперативная оценка Государственной службы статистики, передает УНН.
Детали
Реальный ВВП в IIІ квартале 2023 года, как сообщается, увеличился по сравнению со ІІ кварталом этого года на 0,7% (с учетом сезонного фактора). А по сравнению с IIІ кварталом 2022 года - на 9,3%.
Дополнение
Реальный ВВП во II квартале 2023 года в годовом измерении вырос на 19,5%. А в первом квартале этого года против первого квартала 2022 года - уменьшился на 10,5%.
ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат
Реальный ВВП Украины вырос на 9,3% в годовом измерении в третьем квартале 2023 года.
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