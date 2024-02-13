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Економіка України зросла на 3,5% у січні: допомогла призупинка блокади на польському кордоні

Економіка України зросла на 3,5% у січні: допомогла призупинка блокади на польському кордоні

Київ • УНН

 • 23858 перегляди

За попередньою оцінкою Міністерства економіки України, ВВП зріс на 3,5% у січні завдяки розширенню логістичних потужностей та зростанню інвестиційного попиту.

У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту. Така попередня оцінка Мінекономіки у порівнянні з січнем 2023 року, передає УНН.

Деталі

"У перший місяць 2024 року українська економіка демонструє продовження тенденції відновлювального зростання. За попередніми даними, Мінекономіки оцінює зростання ВВП в січні на рівні 3,5% (±1%) порівняно з січнем 2023 року", - ідеться у повідомленні міністерства.

Як зазначається, позитивно на зростання вплинули:

• зростаючий інвестиційний попит;

• зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону;

• робота Українського морського коридору.

"Українська економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу", - зазначили у відомстві.

За попередніми оцінками, у січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку. Транспортну галузь підтримували нарощування внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах. Продовження відновлення економічної активності за рахунок зокрема металургії, добування металевих руд та агропереробки, а також енергетики, як вказано, обумовило позитивні тенденції в промисловості і сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

Через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, як зазначається, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі. 

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року.

З її слів, "ключовими невирішеними проблемами лишаються триваюче руйнування виробничих потужностей, складна ситуація на ринку праці через високу міграцію, а також відсутність доступних кредитних ресурсів".

Економіка України наступні три роки зростатиме зі зниженням інфляції до 6,9% у 2026 році - прогноз уряду19.12.23, 12:27 • 27734 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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