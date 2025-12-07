"Конструктивна, хоч і непроста": Зеленський розповів про розмову з американцями та поділився планами на тиждень

Президент України наступного тижня відвідає з візитами Лондон і Брюссель, де спілкуватиметься з європейськими лідерами. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, новий дипломатичний тиждень включатиме консультації з європейськими лідерами.

Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українська делегація цими днями провела предметні розмови з представниками президента США.

І зараз секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та Андрій Гнатов, начальник Генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі" - підкреслив Президент.

Він уточнив, що напередодні мав бесіду з американськими переговорниками Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені", - резюмував Зеленський.

У неділю Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. За його словами, Італія найближчими днями надішле обладнання для енергетичної інфраструктури України.

