"Конструктивна, хоч і непроста": Зеленський розповів про розмову з американцями та поділився планами на тиждень

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 7836 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 12795 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 15288 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 20715 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 47190 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 59182 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 64314 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 57638 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60166 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56743 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
92%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Спроба державного перевороту в Беніні: МВС країни заявило про зрив заколоту7 грудня, 12:23 • 4464 перегляди
Українці почали отримувати 6500 гривень допомоги в рамках “Зимової підтримки”: хто може претендувати на виплати7 грудня, 13:57 • 4220 перегляди
"Аннушка разлила масло": росія оголосила Роберта Бровді в розшук, реакція "Мадяра" не забарилась7 грудня, 15:00 • 7046 перегляди
Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ7 грудня, 15:33 • 10947 перегляди
Ексміністра оборони часів Кучми звільнили з посади радника командувача Сил ТРО Photo7 грудня, 15:50 • 5636 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 49371 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 58885 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 71119 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 92225 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 79411 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Петер Сіярто
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Донецька область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 40526 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 50262 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 51506 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 65507 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 63195 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Ту-95
Шахед-136

"Конструктивна, хоч і непроста": Зеленський розповів про розмову з американцями та поділився планами на тиждень

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент України наступного тижня відвідає Лондон і Брюссель для обговорення безпекових питань, підтримки стійкості та пакетів захисту. Українська делегація провела розмови з представниками президента США, "продовжуємо працювати".

"Конструктивна, хоч і непроста": Зеленський розповів про розмову з американцями та поділився планами на тиждень

Президент України наступного тижня відвідає з візитами Лондон і Брюссель, де спілкуватиметься з європейськими лідерами. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, новий дипломатичний тиждень включатиме консультації з європейськими лідерами.

Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що українська делегація цими днями провела предметні розмови з представниками президента США.

І зараз секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та Андрій Гнатов, начальник Генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі"

- підкреслив Президент.

Він уточнив, що напередодні мав бесіду з американськими переговорниками Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

У неділю Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. За його словами, Італія найближчими днями надішле обладнання для енергетичної інфраструктури України.

Зеленський обговорив з генсеком НАТО переговори українських представників з командою Трампа06.12.25, 13:39 • 4678 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Брюссель
Володимир Зеленський
Лондон