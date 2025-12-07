Зеленський поспілкувався з Мелоні: про що йшла мова

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 5246 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 10373 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
14:41 • 13267 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 18656 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 45527 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 57743 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 63206 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 57070 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 59645 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56469 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.2м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Новий "африканський корпус" рф звинувачують у зґвалтуваннях та обезголовленнях цивільних у Малі7 грудня, 10:53 • 5400 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo7 грудня, 11:25 • 14445 перегляди
Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці7 грудня, 11:46 • 6738 перегляди
"Аннушка разлила масло": росія оголосила Роберта Бровді в розшук, реакція "Мадяра" не забарилась15:00 • 4434 перегляди
Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ15:33 • 9022 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 48098 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 57604 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 70059 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 91036 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 78462 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Петр Павел
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 39992 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 49564 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 50836 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 64816 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 62551 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Ту-95

Зеленський поспілкувався з Мелоні: про що йшла мова

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Італія найближчими днями надішле обладнання для енергетичної інфраструктури України.

Зеленський поспілкувався з Мелоні: про що йшла мова

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, розмова була "дуже предметною".

Дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія

- зазначив Зеленський.

Президент додав, що разом із Мелоні вони обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі.

"Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

На початку грудня уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні, що включає військові матеріали, техніку та обладнання.

Італія різко гальмує програму НАТО щодо купівлі американської зброї для України - Bloomberg03.12.25, 15:30 • 3595 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Джорджа Мелоні
Європейський Союз
Італія
Володимир Зеленський
Україна