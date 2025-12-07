Зеленський поспілкувався з Мелоні: про що йшла мова
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Італія найближчими днями надішле обладнання для енергетичної інфраструктури України.
Деталі
За словами глави держави, розмова була "дуже предметною".
Дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія
Президент додав, що разом із Мелоні вони обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі.
"Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала", - резюмував Зеленський.
На початку грудня уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні, що включає військові матеріали, техніку та обладнання.
