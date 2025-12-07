Зеленський поспілкувався з Мелоні: про що йшла мова

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, розмова була "дуже предметною".

Дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія - зазначив Зеленський.

Президент додав, що разом із Мелоні вони обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі.

"Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

На початку грудня уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні, що включає військові матеріали, техніку та обладнання.

