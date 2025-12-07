Зеленский пообщался с Мелони: о чем шла речь
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Италия в ближайшие дни направит оборудование для энергетической инфраструктуры Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Подробности
По словам главы государства, разговор был "очень предметным".
Спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия
Президент добавил, что вместе с Мелони они обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности.
"Еще нужно поработать всем вместе, чтобы россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала", - резюмировал Зеленский.
Напомним
В начале декабря правительство Италии одобрило 12-й пакет военной помощи Украине, включающий военные материалы, технику и оборудование.
Италия резко тормозит программу НАТО по закупке американского оружия для Украины - Bloomberg03.12.25, 15:30 • 3595 просмотров