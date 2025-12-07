$42.180.00
17:16 • 6438 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
16:33 • 11443 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 14186 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 19670 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 46364 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 58479 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 63784 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 57331 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 59869 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56594 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский пообщался с Мелони: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Италия в ближайшие дни направит оборудование для энергетической инфраструктуры Украины.

Зеленский пообщался с Мелони: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

По словам главы государства, разговор был "очень предметным".

Спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия

- отметил Зеленский.

Президент добавил, что вместе с Мелони они обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности.

"Еще нужно поработать всем вместе, чтобы россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала", - резюмировал Зеленский.

Напомним

В начале декабря правительство Италии одобрило 12-й пакет военной помощи Украине, включающий военные материалы, технику и оборудование.

Вадим Хлюдзинский

