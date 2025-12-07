Зеленский пообщался с Мелони: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

По словам главы государства, разговор был "очень предметным".

Спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия - отметил Зеленский.

Президент добавил, что вместе с Мелони они обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности.

"Еще нужно поработать всем вместе, чтобы россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала", - резюмировал Зеленский.

Напомним

В начале декабря правительство Италии одобрило 12-й пакет военной помощи Украине, включающий военные материалы, технику и оборудование.

