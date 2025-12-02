$42.270.07
Італія схвалила 12-й пакет військової допомоги для України

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні, що включає військові матеріали, техніку та обладнання. Повний перелік допомоги засекречений з міркувань безпеки.

Італія схвалила 12-й пакет військової допомоги для України

Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні. Про це йдеться в тексті указу, підписаного міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та погодженого з главами МЗС та Мінекономіки країни, юповідомляє УНН.

Деталі

У документі зазначається, що Київ отримає чергову партію військових матеріалів, техніки та обладнання.

Метою заходу допомоги є сприяння зміцненню можливостей та стійкості Збройних сил України, захисту територіальної цілісності та суверенітету України та захисту цивільного населення від триваючої військової агресії

- вказується в указі.

З міркувань безпеки, повний перелік переданого майна, складений Генеральним штабом Італії, має гриф "секретно" і публічно не розкривається. Водночас зазначається, що транспортні засоби, матеріали та обладнання передаються отримувачу безкоштовно.

Довідково

Уряд Джорджи Мелоні надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, загальна вартість яких становить від 2,5 до 3 млрд євро.

Нагадаємо

У серпні та США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків. 

Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – це ініціатива, у межах якої союзники купують озброєння у США для України. Програма включає регулярні пакети, кожен вартістю близько 500 мільйонів доларів. Україна складає список найбільш потрібної зброї.

У жовтні 2025 року Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО приєдналися до програми PURL.

