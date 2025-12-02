Италия одобрила 12-й пакет военной помощи для Украины
Киев • УНН
Правительство Италии одобрило 12-й пакет военной помощи Украине, включающий военные материалы, технику и оборудование. Полный перечень помощи засекречен из соображений безопасности.
Правительство Италии одобрило 12-й пакет военной помощи Украине. Об этом говорится в тексте указа, подписанного министром обороны Италии Гвидо Крозетто и согласованного с главами МИД и Минэкономики страны, сообщает УНН.
Детали
В документе отмечается, что Киев получит очередную партию военных материалов, техники и оборудования.
Целью меры помощи является содействие укреплению возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины, защите территориальной целостности и суверенитета Украины и защите гражданского населения от продолжающейся военной агрессии
Из соображений безопасности полный перечень переданного имущества, составленный Генеральным штабом Италии, имеет гриф "секретно" и публично не раскрывается. В то же время отмечается, что транспортные средства, материалы и оборудование передаются получателю бесплатно.
Справка
Правительство Джорджи Мелони направило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, общая стоимость которых составляет от 2,5 до 3 млрд евро.
Напомним
В августе США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.
Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – это инициатива, в рамках которой союзники покупают вооружение у США для Украины. Программа включает регулярные пакеты, каждый стоимостью около 500 миллионов долларов. Украина составляет список наиболее нужного оружия.
В октябре 2025 года Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО присоединились к программе PURL.
