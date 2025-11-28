Германия утвердила бюджет-2026 с рекордной помощью Украине

Бундестаг принял федеральный бюджет Германии на 2026 год, предусмотрев рекордный объем финансовой поддержки для Украины и усиление оборонного потенциала страны. Об этом сообщает издание Spiegel, пишет УНН.

Подробности

В пятницу, 28 ноября, нижняя палата немецкого парламента одобрила расходы на сумму 524,5 миллиарда евро – на 21,5 миллиарда больше, чем в бюджете 2025 года. Бюджет включает финансирование обороны, социальной сферы и международной помощи. Для покрытия расходов правительство планирует привлечь почти 98 миллиардов евро долговых средств, а также использовать специальные фонды для модернизации Бундесвера и развития инфраструктуры.

На социальные нужды, включая сферу труда и социальную защиту, приходится более трети всех расходов. Расходы на оборону достигнут 108 миллиардов евро – самого высокого показателя со времени завершения холодной войны.

Отдельно в бюджете предусмотрено 11,5 миллиардов евро помощи Украине. По данным Министерства обороны Германии, эти средства пойдут на закупку артиллерийских систем, дронов, бронетехники и другого вооружения, став крупнейшей финансовой поддержкой Берлина с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

