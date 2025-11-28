$42.190.11
15:39
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Германия утвердила бюджет-2026 с рекордной помощью Украине

Киев • УНН

 • 698 просмотра

В Германии приняли федеральный бюджет на 2026 год с расходами 524,5 млрд евро, что на 21,5 млрд больше, чем в 2025 году. Помощь Украине составит 11,5 млрд евро, что является крупнейшей поддержкой Берлина с 2022 года.

Германия утвердила бюджет-2026 с рекордной помощью Украине

Бундестаг принял федеральный бюджет Германии на 2026 год, предусмотрев рекордный объем финансовой поддержки для Украины и усиление оборонного потенциала страны. Об этом сообщает издание Spiegel, пишет УНН.

Подробности

В пятницу, 28 ноября, нижняя палата немецкого парламента одобрила расходы на сумму 524,5 миллиарда евро – на 21,5 миллиарда больше, чем в бюджете 2025 года. Бюджет включает финансирование обороны, социальной сферы и международной помощи. Для покрытия расходов правительство планирует привлечь почти 98 миллиардов евро долговых средств, а также использовать специальные фонды для модернизации Бундесвера и развития инфраструктуры.

В Германии планируют одобрить увеличение расходов на вооружение на сумму 2,9 млрд евро: что будут покупать28.11.25, 13:21 • 2472 просмотра

На социальные нужды, включая сферу труда и социальную защиту, приходится более трети всех расходов. Расходы на оборону достигнут 108 миллиардов евро – самого высокого показателя со времени завершения холодной войны.

Отдельно в бюджете предусмотрено 11,5 миллиардов евро помощи Украине. По данным Министерства обороны Германии, эти средства пойдут на закупку артиллерийских систем, дронов, бронетехники и другого вооружения, став крупнейшей финансовой поддержкой Берлина с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Норвегия планирует сохранить уровень помощи Украине в 2026 году28.11.25, 19:22 • 1086 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Бундестаг
Норвегия
Германия
Украина