Италия резко тормозит программу НАТО по закупке американского оружия для Украины - Bloomberg

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что для его страны было бы "преждевременно" участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины, учитывая продолжающиеся мирные переговоры. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Нужны будут другие вещи, такие как гарантии безопасности - сказал журналистам в Брюсселе в среду Антонио Таяни, который также является вице-премьер-министром.

Как отмечает издание, эти заявления — самый четкий знак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после исчерпания финансирования и напряженности внутри правящей коалиции. Хотя правительство настаивает, что и в дальнейшем будет поддерживать Киев, оно также стало первым в Европе, кто прямо намекнул, что Украине не следует предоставлять дополнительное оружие во время переговоров о прекращении огня.

После некоторых колебаний Рим в октябре дал сигнал о готовности присоединиться к так называемой программе НАТО PURL. Программа, которая была начата после того, как Вашингтон сократил поставки оружия Украине летом, позволяет союзникам закупать американское оружие для Украины.

Недавние мирные переговоры по Украине пока не дали ощутимых результатов. Заявления Таяни контрастируют со словами главного оборонного лобби Европы — Ассоциации аэрокосмической, безопасной и оборонной промышленности Европы, которая во вторник предупредила, что континент должен и в дальнейшем наращивать производство оборонной продукции, несмотря на перспективу прекращения огня в Украине.

Украина также заявила, что ей нужно дополнительно 1 миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) в рамках поставок по программе PURL, чтобы защитить себя зимой. По словам генерального секретаря альянса Марка Рютте, в программе участвуют около двух третей союзников НАТО.

Напомним

Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада объявили о финансировании пакетов поддержки на американское оружие для Украины на более чем миллиард долларов. Канада и Великобритания также оказывают дополнительную практическую помощь.