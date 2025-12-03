Италия резко тормозит программу НАТО по закупке американского оружия для Украины - Bloomberg

$42.330.01
49.180.13
ukenru
13:22 • 2094 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41 • 5332 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 10391 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 14689 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 18577 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 26534 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 34379 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 28935 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 38929 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75637 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
100%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 29519 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 34911 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 23244 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню09:06 • 7470 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 12486 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 12800 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 35247 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 42998 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 52200 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 50248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Брюссель
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 54841 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 57063 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 112194 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 86028 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 101794 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дія (сервис)
FAB-500

Италия резко тормозит программу НАТО по закупке американского оружия для Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о преждевременности участия страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины из-за мирных переговоров. Это свидетельствует об изменении стратегии правительства Джорджи Мелони в отношении Украины.

Италия резко тормозит программу НАТО по закупке американского оружия для Украины - Bloomberg

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что для его страны было бы "преждевременно" участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины, учитывая продолжающиеся мирные переговоры. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Нужны будут другие вещи, такие как гарантии безопасности

- сказал журналистам в Брюсселе в среду Антонио Таяни, который также является вице-премьер-министром.

Как отмечает издание, эти заявления — самый четкий знак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после исчерпания финансирования и напряженности внутри правящей коалиции. Хотя правительство настаивает, что и в дальнейшем будет поддерживать Киев, оно также стало первым в Европе, кто прямо намекнул, что Украине не следует предоставлять дополнительное оружие во время переговоров о прекращении огня.

После некоторых колебаний Рим в октябре дал сигнал о готовности присоединиться к так называемой программе НАТО PURL. Программа, которая была начата после того, как Вашингтон сократил поставки оружия Украине летом, позволяет союзникам закупать американское оружие для Украины.

Недавние мирные переговоры по Украине пока не дали ощутимых результатов. Заявления Таяни контрастируют со словами главного оборонного лобби Европы — Ассоциации аэрокосмической, безопасной и оборонной промышленности Европы, которая во вторник предупредила, что континент должен и в дальнейшем наращивать производство оборонной продукции, несмотря на перспективу прекращения огня в Украине.

Украина также заявила, что ей нужно дополнительно 1 миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) в рамках поставок по программе PURL, чтобы защитить себя зимой. По словам генерального секретаря альянса Марка Рютте, в программе участвуют около двух третей союзников НАТО.

Напомним

Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада объявили о финансировании пакетов поддержки на американское оружие для Украины на более чем миллиард долларов. Канада и Великобритания также оказывают дополнительную практическую помощь.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Столкновения
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Антонио Таяни
Bloomberg L.P.
Рим
НАТО
Брюссель
Италия
Украина