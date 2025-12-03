Італія різко гальмує програму НАТО щодо купівлі американської зброї для України - Bloomberg

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що для його країни було б "передчасно" брати участь у програмі НАТО зі закупівлі американської зброї для України з огляду на триваючі мирні переговори. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Потрібними будуть інші речі, як-от гарантії безпеки - сказав журналістам у Брюсселі в середу Антоніо Таяні, який також є віцепрем’єр-міністром.

Як зазначає видання, ці заяви — найчіткіший знак того, що уряд Джорджі Мелоні змінив свою стратегію щодо України після вичерпання фінансування та напруження всередині правлячої коаліції. Хоча уряд наполягає, що й надалі підтримуватиме Київ, він також став першим у Європі, хто прямо натякнув, що Україні не слід надавати додаткову зброю під час переговорів про припинення вогню.

Після певних вагань Рим у жовтні дав сигнал про готовність приєднатися до так званої програми НАТО PURL. Програма, яку було започатковано після того, як Вашингтон скоротив постачання зброї Україні влітку, дозволяє союзникам закуповувати американську зброю для України.

Нещодавні мирні переговори щодо України поки що не дали відчутних результатів. Заяви Таяні контрастують зі словами головного оборонного лобі Європи — Асоціації авіакосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи, яка у вівторок попередила, що континент має й надалі нарощувати виробництво оборонної продукції, попри перспективу припинення вогню в Україні.

Україна також заявила, що їй потрібно додатково 1 мільярд євро (1,2 мільярда доларів) у межах поставок за програмою PURL, щоб захистити себе взимку. За словами генерального секретаря альянсу Марка Рютте, у програмі беруть участь близько двох третин союзників НАТО.

Норвегія, Німеччина, Польща, Нідерланди та Канада оголосили про фінансування пакетів підтримки на американську зброю для України на понад мільярд доларів. Канада та Велика Британія також надають додаткову практичну допомогу.