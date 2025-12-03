Італія різко гальмує програму НАТО щодо купівлі американської зброї для України - Bloomberg

$42.330.01
49.180.13
ukenru
13:22 • 316 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 2168 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 7646 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 13187 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 17253 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 25858 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 33855 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28800 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 38780 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75508 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
100%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge3 грудня, 03:42 • 22515 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 28332 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 32734 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 22056 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 10431 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 10491 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 32803 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 41847 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 51082 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 49154 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 54286 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 56521 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 111677 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 85556 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 101335 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дія (сервіс)
ФАБ-500

Італія різко гальмує програму НАТО щодо купівлі американської зброї для України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про передчасність участі країни в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України через мирні переговори. Це свідчить про зміну стратегії уряду Джорджі Мелоні щодо України.

Італія різко гальмує програму НАТО щодо купівлі американської зброї для України - Bloomberg

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що для його країни було б "передчасно" брати участь у програмі НАТО зі закупівлі американської зброї для України з огляду на триваючі мирні переговори. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Потрібними будуть інші речі, як-от гарантії безпеки

- сказав журналістам у Брюсселі в середу Антоніо Таяні, який також є віцепрем’єр-міністром.

Як зазначає видання, ці заяви — найчіткіший знак того, що уряд Джорджі Мелоні змінив свою стратегію щодо України після вичерпання фінансування та напруження всередині правлячої коаліції. Хоча уряд наполягає, що й надалі підтримуватиме Київ, він також став першим у Європі, хто прямо натякнув, що Україні не слід надавати додаткову зброю під час переговорів про припинення вогню.

Після певних вагань Рим у жовтні дав сигнал про готовність приєднатися до так званої програми НАТО PURL. Програма, яку було започатковано після того, як Вашингтон скоротив постачання зброї Україні влітку, дозволяє союзникам закуповувати американську зброю для України.

Нещодавні мирні переговори щодо України поки що не дали відчутних результатів. Заяви Таяні контрастують зі словами головного оборонного лобі Європи — Асоціації авіакосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи, яка у вівторок попередила, що континент має й надалі нарощувати виробництво оборонної продукції, попри перспективу припинення вогню в Україні.

Україна також заявила, що їй потрібно додатково 1 мільярд євро (1,2 мільярда доларів) у межах поставок за програмою PURL, щоб захистити себе взимку. За словами генерального секретаря альянсу Марка Рютте, у програмі беруть участь близько двох третин союзників НАТО.

Нагадаємо

Норвегія, Німеччина, Польща, Нідерланди та Канада оголосили про фінансування пакетів підтримки на американську зброю для України на понад мільярд доларів. Канада та Велика Британія також надають додаткову практичну допомогу.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Сутички
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
Антоніо Таяні
Bloomberg
Рим
НАТО
Брюссель
Італія
Україна