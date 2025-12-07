"Конструктивная, хоть и непростая": Зеленский рассказал о разговоре с американцами и поделился планами на неделю
Киев • УНН
Президент Украины на следующей неделе посетит Лондон и Брюссель для обсуждения вопросов безопасности, поддержки устойчивости и пакетов защиты. Украинская делегация провела переговоры с представителями президента США, "продолжаем работать".
Президент Украины на следующей неделе посетит Лондон и Брюссель, где будет общаться с европейскими лидерами. Об этом он сообщил в вечернем обращении, информирует УНН.
Подробности
По словам главы государства, новая дипломатическая неделя будет включать консультации с европейскими лидерами.
Прежде всего вопросы безопасности, поддержка нашей устойчивости, пакеты поддержки нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и об общем взгляде, общих позициях в переговорах
Он отметил, что украинская делегация в эти дни провела предметные беседы с представителями президента США.
И сейчас секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и Андрей Гнатов, начальник Генштаба, на пути в Европу. Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с "русскими"
Он уточнил, что накануне имел беседу с американскими переговорщиками Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером.
"Я благодарю за готовность работать вместе 24 на 7. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне", - резюмировал Зеленский.
Напомним
В воскресенье Владимир Зеленский провел разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. По его словам, Италия в ближайшие дни направит оборудование для энергетической инфраструктуры Украины.
