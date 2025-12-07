$42.180.00
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
16:33 • 12707 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 15216 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 20655 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 47134 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 59131 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 64279 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 57613 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 60146 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56730 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
"Конструктивная, хоть и непростая": Зеленский рассказал о разговоре с американцами и поделился планами на неделю

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент Украины на следующей неделе посетит Лондон и Брюссель для обсуждения вопросов безопасности, поддержки устойчивости и пакетов защиты. Украинская делегация провела переговоры с представителями президента США, "продолжаем работать".

"Конструктивная, хоть и непростая": Зеленский рассказал о разговоре с американцами и поделился планами на неделю

Президент Украины на следующей неделе посетит Лондон и Брюссель, где будет общаться с европейскими лидерами. Об этом он сообщил в вечернем обращении, информирует УНН.

Подробности

По словам главы государства, новая дипломатическая неделя будет включать консультации с европейскими лидерами.

Прежде всего вопросы безопасности, поддержка нашей устойчивости, пакеты поддержки нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и об общем взгляде, общих позициях в переговорах

- сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская делегация в эти дни провела предметные беседы с представителями президента США.

И сейчас секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и Андрей Гнатов, начальник Генштаба, на пути в Европу. Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с "русскими"

- подчеркнул Президент.

Он уточнил, что накануне имел беседу с американскими переговорщиками Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Я благодарю за готовность работать вместе 24 на 7. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне", - резюмировал Зеленский.

Напомним

В воскресенье Владимир Зеленский провел разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. По его словам, Италия в ближайшие дни направит оборудование для энергетической инфраструктуры Украины.

Вадим Хлюдзинский

