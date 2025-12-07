"Конструктивная, хоть и непростая": Зеленский рассказал о разговоре с американцами и поделился планами на неделю

Президент Украины на следующей неделе посетит Лондон и Брюссель, где будет общаться с европейскими лидерами. Об этом он сообщил в вечернем обращении, информирует УНН.

По словам главы государства, новая дипломатическая неделя будет включать консультации с европейскими лидерами.

Прежде всего вопросы безопасности, поддержка нашей устойчивости, пакеты поддержки нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и об общем взгляде, общих позициях в переговорах

Он отметил, что украинская делегация в эти дни провела предметные беседы с представителями президента США.

И сейчас секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и Андрей Гнатов, начальник Генштаба, на пути в Европу. Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с "русскими"