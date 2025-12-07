"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 158 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 2042 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
14:41 • 7472 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 13090 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 40858 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 53457 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 59956 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 55639 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 58625 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 55937 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
86%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі: пошкоджено технічне обладнання7 грудня, 07:21 • 4472 перегляди
Майже половина швейцарців підтримує обмеження населення країни до 10 мільйонів - результати опитування7 грудня, 07:35 • 6150 перегляди
Ілон Маск порівняв Євросоюз із "Четвертим Рейхом", опублікувавши провокативне зображення7 грудня, 07:59 • 5762 перегляди
Картина поля бою для України погіршується на тлі просування військ рф та мирного плану Трампа – NYTPhoto7 грудня, 08:20 • 8544 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo11:25 • 9734 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 44138 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 53701 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 66509 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 87219 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 75182 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Петр Павел
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Кременчук
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 38062 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 47498 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 48841 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 62874 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 60762 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Представники скаутської організації "Пласт" отримали Вифлеємський вогонь миру в Україні. Укрзалізниця повідомила, що пластуни вже майже 40 років передають Вогонь з Вифлеєму.

"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни
Фото: Укрзалізниця

В Україні прибув Вифлеємський вогонь миру. Його отримали представники скаутської організації "Пласт", повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Як зазначили в Укрзалізниці, майже 40 років пластуни продовжують в Україні скаутську традицію - передають Вогонь з Вифлеєму. З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує українцям про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла та темряви.

Вокзали Укрзалізниці щороку стають місцем зустрічі світла: сюди привозять перші лампадки, звідси пластуни вирушають далі, а пасажири беруть Вогонь у свої домівки - як символ миру, віри та підтримки одне одного

 - заявили в Укрзалізниці.

Там додали: попри виклики і труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець.

Світлом подолаємо темряву

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

У Віфлеємі, на Західному березі річки Йордан, відновили публічні різдвяні святкування, запаливши гігантську ялинку. Це сталось вперше з початку бойових дій у Секторі Гази.

Євген Устименко

Суспільство
Новий рік
Війна в Україні
Українська залізниця
Сектор Газа
Україна