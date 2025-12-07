"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни

Фото: Укрзалізниця

В Україні прибув Вифлеємський вогонь миру. Його отримали представники скаутської організації "Пласт", повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Як зазначили в Укрзалізниці, майже 40 років пластуни продовжують в Україні скаутську традицію - передають Вогонь з Вифлеєму. З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує українцям про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла та темряви.

Вокзали Укрзалізниці щороку стають місцем зустрічі світла: сюди привозять перші лампадки, звідси пластуни вирушають далі, а пасажири беруть Вогонь у свої домівки - як символ миру, віри та підтримки одне одного - заявили в Укрзалізниці.

Там додали: попри виклики і труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець.

Світлом подолаємо темряву - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У Віфлеємі, на Західному березі річки Йордан, відновили публічні різдвяні святкування, запаливши гігантську ялинку. Це сталось вперше з початку бойових дій у Секторі Гази.