"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
Киев • УНН
Представители скаутской организации "Пласт" получили Вифлеемский огонь мира в Украине. Укрзализныця сообщила, что пластуны уже почти 40 лет передают Огонь из Вифлеема.
В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира. Его получили представители скаутской организации "Пласт", сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Как отметили в Укрзализныце, почти 40 лет пластуны продолжают в Украине скаутскую традицию - передают Огонь из Вифлеема. Из года в год Вифлеемский огонь напоминает украинцам о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы.
Вокзалы Укрзализныци ежегодно становятся местом встречи света: сюда привозят первые лампадки, отсюда пластуны отправляются дальше, а пассажиры берут Огонь в свои дома - как символ мира, веры и поддержки друг друга
Там добавили: несмотря на вызовы и трудности накануне Рождественских праздников украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец.
Светом преодолеем тьму
Напомним
В Вифлееме, на Западном берегу реки Иордан, возобновили публичные рождественские празднования, зажегши гигантскую елку. Это произошло впервые с начала боевых действий в Секторе Газа.