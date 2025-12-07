$42.180.00
публикации
Эксклюзивы
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Представители скаутской организации "Пласт" получили Вифлеемский огонь мира в Украине. Укрзализныця сообщила, что пластуны уже почти 40 лет передают Огонь из Вифлеема.

"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
Фото: Укрзализныця

В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира. Его получили представители скаутской организации "Пласт", сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

Как отметили в Укрзализныце, почти 40 лет пластуны продолжают в Украине скаутскую традицию - передают Огонь из Вифлеема. Из года в год Вифлеемский огонь напоминает украинцам о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы.

Вокзалы Укрзализныци ежегодно становятся местом встречи света: сюда привозят первые лампадки, отсюда пластуны отправляются дальше, а пассажиры берут Огонь в свои дома - как символ мира, веры и поддержки друг друга

 - заявили в Укрзализныце.

Там добавили: несмотря на вызовы и трудности накануне Рождественских праздников украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец.

Светом преодолеем тьму

- говорится в сообщении.

Напомним

В Вифлееме, на Западном берегу реки Иордан, возобновили публичные рождественские празднования, зажегши гигантскую елку. Это произошло впервые с начала боевых действий в Секторе Газа.

Евгений Устименко

Общество
Новый год
Война в Украине
Украинская железная дорога
Сектор Газа
Украина