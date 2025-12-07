Різдвяна ялинка у Віфлеємі вперше засвітилася з початку війни в Газі

У Віфлеємі, на окупованому Західному березі річки Йордан, де, за християнською вірою, народився Ісус, цього року вперше за два роки війни в Газі відновили публічні різдвяні святкування. Головним символом повернення свята стало традиційне запалювання гігантської різдвяної ялинки на площі Мангер, перед історичною Церквою Різдва Христового. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Як пояснив мер Віфлеєма Махер Канаваті, рішення про відновлення святкувань ухвалене після нещодавнього припинення вогню, попри те, що страждання в Газі тривають. Він зазначив, що скасування Різдва протягом двох років завдало величезної шкоди місцевій економіці, оскільки місто живе за рахунок туризму.

Це були жахливі два роки тиші; ні Різдва, ні роботи, ні роботи – сказав мер Махер Канаваті.

Мер визнав, що рішення було суперечливим, але відстояв його: "Але глибоко в душі я відчував, що це правильно, бо Різдво ніколи не можна зупиняти чи скасовувати. Це світло надії для нас".

Меланія Трамп продовжила різдвяну традицію перших леді США, відвідавши дитячу лікарню

Місцеві жителі, як християни, так і мусульмани, з радістю фотографуються біля прикрашеної ялинки. Місцева дизайнерка ювелірних виробів Надя Хазбун прокоментувала подію: "Саме тут усе почалося, тож саме тут ми можемо надіслати світові послання про те, яким насправді має бути Різдво".

Відновлення святкування вже позитивно вплинуло на туристичний сектор: готелі, які два роки майже не працювали, фіксують наплив бронювань від палестинських громадян Ізраїлю та іноземних гостей.

У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили