Різдвяна ялинка у Віфлеємі вперше засвітилася з початку війни в Газі

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 29717 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 40179 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 48845 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 47309 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 53323 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53120 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39097 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 79634 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43418 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38736 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
91%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися6 грудня, 23:29 • 4936 перегляди
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07 • 8718 перегляди
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет03:24 • 3716 перегляди
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога 03:42 • 3174 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини04:08 • 5814 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 36061 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 45931 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 59641 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 79634 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 68842 перегляди
Актуальнi люди
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 34351 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 43320 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 44867 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 58876 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 57110 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
The New York Times

Різдвяна ялинка у Віфлеємі вперше засвітилася з початку війни в Газі

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У Віфлеємі, на Західному березі річки Йордан, відновили публічні різдвяні святкування, запаливши гігантську ялинку на площі Мангер. Рішення ухвалили після припинення вогню, попри продовження страждань у Газі, щоб відновити економіку міста, яка залежить від туризму.

Різдвяна ялинка у Віфлеємі вперше засвітилася з початку війни в Газі

У Віфлеємі, на окупованому Західному березі річки Йордан, де, за християнською вірою, народився Ісус, цього року вперше за два роки війни в Газі відновили публічні різдвяні святкування. Головним символом повернення свята стало традиційне запалювання гігантської різдвяної ялинки на площі Мангер, перед історичною Церквою Різдва Христового. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Як пояснив мер Віфлеєма Махер Канаваті, рішення про відновлення святкувань ухвалене після нещодавнього припинення вогню, попри те, що страждання в Газі тривають. Він зазначив, що скасування Різдва протягом двох років завдало величезної шкоди місцевій економіці, оскільки місто живе за рахунок туризму.

Це були жахливі два роки тиші; ні Різдва, ні роботи, ні роботи 

– сказав мер Махер Канаваті.

Мер визнав, що рішення було суперечливим, але відстояв його: "Але глибоко в душі я відчував, що це правильно, бо Різдво ніколи не можна зупиняти чи скасовувати. Це світло надії для нас".

Меланія Трамп продовжила різдвяну традицію перших леді США, відвідавши дитячу лікарню05.12.25, 22:28 • 4374 перегляди

Місцеві жителі, як християни, так і мусульмани, з радістю фотографуються біля прикрашеної ялинки. Місцева дизайнерка ювелірних виробів Надя Хазбун прокоментувала подію: "Саме тут усе почалося, тож саме тут ми можемо надіслати світові послання про те, яким насправді має бути Різдво".

Відновлення святкування вже позитивно вплинуло на туристичний сектор: готелі, які два роки майже не працювали, фіксують наплив бронювань від палестинських громадян Ізраїлю та іноземних гостей.

У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили05.12.25, 17:45 • 53121 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Новий рік
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Київ