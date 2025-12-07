Рождественская елка в Вифлееме впервые зажглась с начала войны в Газе

В Вифлееме, на оккупированном Западном берегу реки Иордан, где, по христианской вере, родился Иисус, в этом году впервые за два года войны в Газе возобновили публичные рождественские празднования. Главным символом возвращения праздника стало традиционное зажигание гигантской рождественской елки на площади Мангер, перед исторической Церковью Рождества Христова. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Как пояснил мэр Вифлеема Махер Канавати, решение о возобновлении празднований принято после недавнего прекращения огня, несмотря на то, что страдания в Газе продолжаются. Он отметил, что отмена Рождества в течение двух лет нанесла огромный ущерб местной экономике, поскольку город живет за счет туризма.

Это были ужасные два года тишины; ни Рождества, ни работы, ни работы – сказал мэр Махер Канавати.

Мэр признал, что решение было спорным, но отстоял его: "Но глубоко в душе я чувствовал, что это правильно, потому что Рождество никогда нельзя останавливать или отменять. Это свет надежды для нас".

Местные жители, как христиане, так и мусульмане, с радостью фотографируются у украшенной елки. Местная дизайнер ювелирных изделий Надя Хазбун прокомментировала событие: "Именно здесь все началось, поэтому именно здесь мы можем послать миру послание о том, каким на самом деле должно быть Рождество".

Возобновление празднования уже положительно повлияло на туристический сектор: отели, которые два года почти не работали, фиксируют наплыв бронирований от палестинских граждан Израиля и иностранных гостей.

