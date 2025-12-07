$42.180.00
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
The New York Times

Рождественская елка в Вифлееме впервые зажглась с начала войны в Газе

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Вифлееме, на Западном берегу реки Иордан, возобновили публичные рождественские празднования, зажегши гигантскую елку на площади Мангер. Решение приняли после прекращения огня, несмотря на продолжающиеся страдания в Газе, чтобы восстановить экономику города, которая зависит от туризма.

Рождественская елка в Вифлееме впервые зажглась с начала войны в Газе

В Вифлееме, на оккупированном Западном берегу реки Иордан, где, по христианской вере, родился Иисус, в этом году впервые за два года войны в Газе возобновили публичные рождественские празднования. Главным символом возвращения праздника стало традиционное зажигание гигантской рождественской елки на площади Мангер, перед исторической Церковью Рождества Христова. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Как пояснил мэр Вифлеема Махер Канавати, решение о возобновлении празднований принято после недавнего прекращения огня, несмотря на то, что страдания в Газе продолжаются. Он отметил, что отмена Рождества в течение двух лет нанесла огромный ущерб местной экономике, поскольку город живет за счет туризма.

Это были ужасные два года тишины; ни Рождества, ни работы, ни работы 

– сказал мэр Махер Канавати.

Мэр признал, что решение было спорным, но отстоял его: "Но глубоко в душе я чувствовал, что это правильно, потому что Рождество никогда нельзя останавливать или отменять. Это свет надежды для нас".

Мелания Трамп продолжила рождественскую традицию первых леди США, посетив детскую больницу05.12.25, 22:28 • 4374 просмотра

Местные жители, как христиане, так и мусульмане, с радостью фотографируются у украшенной елки. Местная дизайнер ювелирных изделий Надя Хазбун прокомментировала событие: "Именно здесь все началось, поэтому именно здесь мы можем послать миру послание о том, каким на самом деле должно быть Рождество".

Возобновление празднования уже положительно повлияло на туристический сектор: отели, которые два года почти не работали, фиксируют наплыв бронирований от палестинских граждан Израиля и иностранных гостей.

В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили05.12.25, 17:45 • 53126 просмотров

Степан Гафтко

