В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили

Сегодня, накануне Дня Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Кличко сообщил, что главная елка страны, как и в прошлом году, – искусственная. Высотой 16 метров.

В очередной раз, даже в условиях войны, по традиции установили и украсили ее в сердце столицы. Потому что у наших детей должен быть праздник, должны быть моменты радости. Нужны положительные эмоции и взрослым - отметил мэр.

По словам Кличко, тематика новогоднего дерева вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила.

Елка, украшенная четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой. Новогоднее дерево делает площадь символическим местом силы, света и тихого зимнего праздника - добавил Кличко.

Также мэр Киева поблагодарил защитников и защитниц за то, "что имеем возможность ощущать атмосферу праздника и надеяться на чудеса".

Чтим отвагу и подвиг каждого военного! И делаем все для помощи и поддержки воинов. Поздравляю всех с наступающим Днем Святого Николая! Сил, оптимизма и веры в чудеса! Они случаются! - резюмировал Кличко.

