Мелания Трамп продолжила рождественскую традицию первых леди США, посетив детскую больницу

$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 5284 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 11955 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 15138 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 32826 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 26935 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 30748 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 42532 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48851 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41535 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 73930 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.9м/с
85%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 27642 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 15182 просмотра
Дания сократит помощь Украине в 2026 году5 декабря, 14:12 • 4146 просмотра
Сикорский назвал "отвратительными" требования Навроцкого к Украине об извинениях и благодарности, но предложил Зеленскому приехать15:02 • 4472 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 8394 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 8556 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 27730 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 32822 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 40669 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 73928 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Елена Зеленская
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 15257 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 24686 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 27456 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 41348 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 41122 просмотра
Актуальное
Техника
ЧатГПТ
Старлинк
Серия Airbus A320
Дипломатка

Мелания Трамп продолжила рождественскую традицию первых леди США, посетив детскую больницу

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Первая леди США Мелания Трамп пообщалась с детьми в больнице. Это символический визит первой леди, которая ежегодно перед Рождеством посещает больницы.

Мелания Трамп продолжила рождественскую традицию первых леди США, посетив детскую больницу

Первая леди США Мелания Трамп в пятницу посетила Детскую национальную больницу в столице, продолжив многолетнюю рождественскую традицию, во время которой она читала пациентам праздничные истории и желала им сил и "много игрушек" от Санта-Клауса. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Мелания Трамп, которую сопровождали двое пациентов (11-летний мальчик и 5-летняя девочка), села в большое красное кресло перед высокой рождественской елкой в празднично украшенном атриуме. Она прочитала примерно двум десяткам детей и другим присутствующим книгу "Как Санта спускается по дымоходу?" Мака Барнетта.

ч. Трамп с размахом устроил празднование Хэллоуина в Белом доме, несмотря на приостановку работы правительства – АР

Она пожелала пациентам силы и выразила уверенность, что Санта их посетит.

Я уверена, что Санта посетит вас всех в это Рождество и принесет вам много игрушек, поэтому я желаю вам всем веселого Рождества и счастливого Нового года. Желаю вам много сил и любви 

– сказала она. 

Первая леди также передала, что президент Дональд Трамп "также посылает любовь и наилучшие пожелания".

Она лично пообщалась с детьми, а затем приватно посетила пациентов гематологического и онкологического отделения, принеся подарки. В частности, она привезла елочные украшения с надписью "Будь лучшим" – названием ее инициативы по благополучию детей.

Этот визит в больницу продолжил праздничную традицию, начатую еще первой леди Бесс Трумэн (1945–1953).

ч. Благодаря участию Мелании Трамп: Россия вернула Украине семерых детей – Белый дом

Степан Гафтко

Новости Мира
Новый год
Война в Украине
Карцинома
Ассошиэйтед Пресс
благотворительность
Дональд Трамп