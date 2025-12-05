Мелания Трамп продолжила рождественскую традицию первых леди США, посетив детскую больницу

Первая леди США Мелания Трамп в пятницу посетила Детскую национальную больницу в столице, продолжив многолетнюю рождественскую традицию, во время которой она читала пациентам праздничные истории и желала им сил и "много игрушек" от Санта-Клауса. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Мелания Трамп, которую сопровождали двое пациентов (11-летний мальчик и 5-летняя девочка), села в большое красное кресло перед высокой рождественской елкой в празднично украшенном атриуме. Она прочитала примерно двум десяткам детей и другим присутствующим книгу "Как Санта спускается по дымоходу?" Мака Барнетта.

Она пожелала пациентам силы и выразила уверенность, что Санта их посетит.

Я уверена, что Санта посетит вас всех в это Рождество и принесет вам много игрушек, поэтому я желаю вам всем веселого Рождества и счастливого Нового года. Желаю вам много сил и любви

– сказала она.

Первая леди также передала, что президент Дональд Трамп "также посылает любовь и наилучшие пожелания".

Она лично пообщалась с детьми, а затем приватно посетила пациентов гематологического и онкологического отделения, принеся подарки. В частности, она привезла елочные украшения с надписью "Будь лучшим" – названием ее инициативы по благополучию детей.

Этот визит в больницу продолжил праздничную традицию, начатую еще первой леди Бесс Трумэн (1945–1953).

