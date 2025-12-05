Меланія Трамп продовжила різдвяну традицію перших леді США, відвідавши дитячу лікарню

Фото: AP

Перша леді США Меланія Трамп у п'ятницю відвідала Дитячу національну лікарню у столиці, продовживши багаторічну різдвяну традицію, під час якої вона читала пацієнтам святкові історії та бажала їм сил і "багато іграшок" від Санта-Клауса. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Меланія Трамп, яку супроводжували двоє пацієнтів (11-річний хлопчик та 5-річна дівчинка), сіла у велике червоне крісло перед високою різдвяною ялинкою у святково прикрашеному атріумі. Вона прочитала приблизно двом десяткам дітей та іншим присутнім книгу "Як Санта спускається по димарю?" Мака Барнетта.

Вона побажала пацієнтам сили та висловила впевненість, що Санта їх відвідає.

Я впевнена, що Санта відвідає вас усіх цього Різдва та принесе вам багато іграшок, тому я бажаю вам усім веселого Різдва та щасливого Нового року. Бажаю вам багато сили та любові – сказала вона.

Перша леді також передала, що президент Дональд Трамп "також надсилає любов і найкращі побажання".

Вона особисто поспілкувалася з дітьми, а потім приватно відвідала пацієнтів гематологічного та онкологічного відділення, принісши подарунки. Зокрема, вона привезла ялинкові прикраси з написом "Будь найкращим" – назвою її ініціативи з благополуччя дітей.

Цей візит до лікарні продовжив святкову традицію, започатковану ще першою леді Бесс Трумен (1945–1953).

