18:15 • 5098 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
15:45 • 11770 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 14977 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 32601 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 26794 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 30666 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 42470 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 48823 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 41499 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 73844 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олена Зеленська
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ізраїль
Польща
Дипломатка

Меланія Трамп продовжила різдвяну традицію перших леді США, відвідавши дитячу лікарню

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Перпша леді США Меланія Трамп поспілкувалася із дітьми у лікарні. Це символічний візит першої леді, яка щороку перед Різдвом відвідує лікарні.

Меланія Трамп продовжила різдвяну традицію перших леді США, відвідавши дитячу лікарню
Фото: AP

Перша леді США Меланія Трамп у п'ятницю відвідала Дитячу національну лікарню у столиці, продовживши багаторічну різдвяну традицію, під час якої вона читала пацієнтам святкові історії та бажала їм сил і "багато іграшок" від Санта-Клауса. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Меланія Трамп, яку супроводжували двоє пацієнтів (11-річний хлопчик та 5-річна дівчинка), сіла у велике червоне крісло перед високою різдвяною ялинкою у святково прикрашеному атріумі. Вона прочитала приблизно двом десяткам дітей та іншим присутнім книгу "Як Санта спускається по димарю?" Мака Барнетта.

Фото: AP
Фото: AP

Трамп з розмахом влаштував святкування Геловіну у Білому домі попри призупинення роботи уряду – АР31.10.25, 03:39 • 3674 перегляди

Вона побажала пацієнтам сили та висловила впевненість, що Санта їх відвідає.

Я впевнена, що Санта відвідає вас усіх цього Різдва та принесе вам багато іграшок, тому я бажаю вам усім веселого Різдва та щасливого Нового року. Бажаю вам багато сили та любові 

– сказала вона. 

Перша леді також передала, що президент Дональд Трамп "також надсилає любов і найкращі побажання".

Фото: AP
Фото: AP

Вона особисто поспілкувалася з дітьми, а потім приватно відвідала пацієнтів гематологічного та онкологічного відділення, принісши подарунки. Зокрема, вона привезла ялинкові прикраси з написом "Будь найкращим" – назвою її ініціативи з благополуччя дітей.

Цей візит до лікарні продовжив святкову традицію, започатковану ще першою леді Бесс Трумен (1945–1953).

Завдяки участі Меланії Трамп: росія повернула Україні сімох дітей – Білий дім04.12.25, 17:26 • 3270 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Новий рік
Війна в Україні
Карцинома
Ассошіейтед Прес
благодійність
Дональд Трамп