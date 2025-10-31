$42.080.01
48.980.00
ukenru
22:19 • 4780 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп з розмахом влаштував святкування Геловіну у Білому домі попри призупинення роботи уряду – АР

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Попри шатдаун у роботі уряду США Дональд Трамп разом із дружиною провів масштабне святкування Геловіну поблизу Білого дому, в якому взяли участь діти та дорослі.

Трамп з розмахом влаштував святкування Геловіну у Білому домі попри призупинення роботи уряду – АР

Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп провели традиційну вечірку з нагоди Геловіну у Білому домі, попри 30-й день призупинення роботи уряду. Сотні гостей, включно з дітьми, були одягнені у костюми супергероїв, динозаврів і навіть двійників президента та першої леді. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Президент та перша леді вийшли на Південну галявину під оркестрову версію "Thriller" Майкла Джексона, не будучи в маскарадних костюмах: Трамп був у синьому костюмі з червоною краваткою та кепкою "USA", а Меланія – у коричневому пальто поверх помаранчевої сукні.

Вони роздавали повнорозмірні батончики Hershey та цукерки Twizzlers дітям та їхнім батькам уздовж під’їзної дороги.

Будівництво та відкриття гольф-курорту Трампа у В’єтнамі затримується через земельну суперечку31.10.25, 03:02 • 754 перегляди

Це довга черга. Вона майже така ж велика, як бальна зала 

– сказав Трамп. 

Святкування відбулося на фоні будівництва нової бальної зали, що призвело до знесення Східного крила, а також після шестиденної поїздки президента до Азії.

Серед гостей були військові, співробітники Білого дому та їхні діти, одягнені як Людина-павук, Капітан Америка, балерини та принцеси. Деякі діти соромилися, але Трамп намагався взаємодіяти навіть із тими, хто був у незвичайних костюмах.

Більшість американців не підтримують будівництво бальної зали у Білому домі - опитування29.10.25, 11:55 • 3780 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Вибори в США
Білий дім
Дональд Трамп