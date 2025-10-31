Трамп з розмахом влаштував святкування Геловіну у Білому домі попри призупинення роботи уряду – АР

Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп провели традиційну вечірку з нагоди Геловіну у Білому домі, попри 30-й день призупинення роботи уряду. Сотні гостей, включно з дітьми, були одягнені у костюми супергероїв, динозаврів і навіть двійників президента та першої леді. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Президент та перша леді вийшли на Південну галявину під оркестрову версію "Thriller" Майкла Джексона, не будучи в маскарадних костюмах: Трамп був у синьому костюмі з червоною краваткою та кепкою "USA", а Меланія – у коричневому пальто поверх помаранчевої сукні.

Вони роздавали повнорозмірні батончики Hershey та цукерки Twizzlers дітям та їхнім батькам уздовж під’їзної дороги.

