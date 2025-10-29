$42.080.01
Більшість американців не підтримують будівництво бальної зали у Білому домі - опитування

Київ • УНН

 • 1432 перегляди

Понад 60% опитаних не підтримують будівництво бальної зали в Білому домі, тоді як 25% підтримують цю ідею Дональда Трампа. Нове приміщення призначене для офіційних урочистостей та державних подій.

Більшість американців не підтримують будівництво бальної зали у Білому домі - опитування

Понад 60% американців не підтримують будівництво бальної зали у Білому домі. Про це свідчать результати опитування Yahoo/YouGov, повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Водночас 25% опитаних підтримують ідею Дональда Трампа, а 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Контекст

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бальної зали в Білому домі наприкінці жовтня. Наразі триває демонтаж східного крила резиденції. Нове приміщення призначене для проведення офіційних урочистостей та державних подій.

The Independent повідомляло, що Трамп планує назвати на свою честь нову бальну залу Білого дому, яку будують замість знесеного Східного крила.

Пізніше сам Трамп заявив, що не має наміру називати нову бальну залу у Білому домі на свою честь.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що супутникові знімки зафіксували повне знесення Східного крила Білого дому, де раніше розташовувався офіс Першої леді. На її місці розпочато будівництво нового бальної зали.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Вибори в США
The Hill
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки