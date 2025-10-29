Большинство американцев не поддерживают строительство бального зала в Белом доме - опрос

Более 60% американцев не поддерживают строительство бального зала в Белом доме. Об этом свидетельствуют результаты опроса Yahoo/YouGov, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

В то же время 25% опрошенных поддерживают идею Дональда Трампа, а 11% затруднились с ответом.

Контекст

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме в конце октября. В настоящее время продолжается демонтаж восточного крыла резиденции. Новое помещение предназначено для проведения официальных торжеств и государственных мероприятий.

The Independent сообщало, что Трамп планирует назвать в свою честь новый бальный зал Белого дома, который строят вместо снесенного Восточного крыла.

Позже сам Трамп заявил, что не намерен называть новый бальный зал в Белом доме в свою честь.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что спутниковые снимки зафиксировали полный снос Восточного крыла Белого дома, где ранее располагался офис Первой леди. На ее месте начато строительство нового бального зала.