Большинство американцев не поддерживают строительство бального зала в Белом доме - опрос

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Более 60% опрошенных не поддерживают строительство бального зала в Белом доме, тогда как 25% поддерживают эту идею Дональда Трампа. Новое помещение предназначено для официальных торжеств и государственных мероприятий.

Большинство американцев не поддерживают строительство бального зала в Белом доме - опрос

Более 60% американцев не поддерживают строительство бального зала в Белом доме. Об этом свидетельствуют результаты опроса Yahoo/YouGov, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

В то же время 25% опрошенных поддерживают идею Дональда Трампа, а 11% затруднились с ответом.

Контекст

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме в конце октября. В настоящее время продолжается демонтаж восточного крыла резиденции. Новое помещение предназначено для проведения официальных торжеств и государственных мероприятий.

The Independent сообщало, что Трамп планирует назвать в свою честь новый бальный зал Белого дома, который строят вместо снесенного Восточного крыла.

Позже сам Трамп заявил, что не намерен называть новый бальный зал в Белом доме в свою честь.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что спутниковые снимки зафиксировали полный снос Восточного крыла Белого дома, где ранее располагался офис Первой леди. На ее месте начато строительство нового бального зала.

Евгений Устименко

