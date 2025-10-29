Большинство американцев не поддерживают строительство бального зала в Белом доме - опрос
Киев • УНН
Более 60% опрошенных не поддерживают строительство бального зала в Белом доме, тогда как 25% поддерживают эту идею Дональда Трампа. Новое помещение предназначено для официальных торжеств и государственных мероприятий.
Более 60% американцев не поддерживают строительство бального зала в Белом доме. Об этом свидетельствуют результаты опроса Yahoo/YouGov, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
В то же время 25% опрошенных поддерживают идею Дональда Трампа, а 11% затруднились с ответом.
Контекст
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме в конце октября. В настоящее время продолжается демонтаж восточного крыла резиденции. Новое помещение предназначено для проведения официальных торжеств и государственных мероприятий.
The Independent сообщало, что Трамп планирует назвать в свою честь новый бальный зал Белого дома, который строят вместо снесенного Восточного крыла.
Позже сам Трамп заявил, что не намерен называть новый бальный зал в Белом доме в свою честь.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что спутниковые снимки зафиксировали полный снос Восточного крыла Белого дома, где ранее располагался офис Первой леди. На ее месте начато строительство нового бального зала.