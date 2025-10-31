П’ятизірковий гольф-курорт під брендом Trump Organization у провінції Хунг Єн, В’єтнам, зіткнувся із серйозними затримками через суперечку з місцевими фермерами. П’ять місяців після урочистого закладання фундаменту територія площею близько 900 гектарів досі залишається полями бананових і апельсинових дерев. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Фермери оскаржують компенсацію, запропоновану місцевою владою, яка становить приблизно 320 000 донгів (12 доларів США) за квадратний метр – суму, що відповідає річному доходу від сільськогосподарських угідь для багатьох із них.

Нерозумно, що щойно посаджені культури можуть отримувати вищу виплату, ніж дерева, які ростуть уже 20 років – сказала До Тхі Вунг, яка обробляє землю понад 30 років.

Вона входить до сотень фермерів, які вимагають щонайменше подвоїти ставку компенсації.

Трамп різко скоротив прийом біженців до рекордно низьких 7500 осіб, зробивши пріоритетом білих південноафриканців – Reuters

Перший етап проєкту, який включає готелі, поля для гольфу та житлові комплекси, планують завершити до кінця 2027 року, а весь курорт має відкритися до 2029 року. Ерік Трамп, виконавчий віцепрезидент Trump Organization, раніше заявив, що проєкт "вразить усіх".

Однак передача земель забудовнику Kinh Bac City Development Holding Corp. затримується не лише через суперечки фермерів, а й через масштабну урядову реформу, що скоротила три рівні місцевої бюрократії до двох. "Затримки точно є", – підтвердив Ле Чунг Кієн, чиновник у комуні Чау Нінь, зазначивши, що роботи з розчищення землі, призначені на кінець червня, були зупинені та відновлені лише у серпні.

"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа