22:19
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВА
30 жовтня, 16:50
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Будівництво та відкриття гольф-курорту Трампа у В’єтнамі затримується через земельну суперечку

Київ • УНН

 • 176 перегляди

П'ятизірковий гольф-курорт Trump Organization у В'єтнамі зіткнувся із затримками через суперечку з фермерами щодо компенсації. Проєкт, що включає готелі та поля для гольфу, планується завершити до 2029 року.

Будівництво та відкриття гольф-курорту Трампа у В’єтнамі затримується через земельну суперечку

П’ятизірковий гольф-курорт під брендом Trump Organization у провінції Хунг Єн, В’єтнам, зіткнувся із серйозними затримками через суперечку з місцевими фермерами. П’ять місяців після урочистого закладання фундаменту територія площею близько 900 гектарів досі залишається полями бананових і апельсинових дерев. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Фермери оскаржують компенсацію, запропоновану місцевою владою, яка становить приблизно 320 000 донгів (12 доларів США) за квадратний метр – суму, що відповідає річному доходу від сільськогосподарських угідь для багатьох із них. 

Нерозумно, що щойно посаджені культури можуть отримувати вищу виплату, ніж дерева, які ростуть уже 20 років 

– сказала До Тхі Вунг, яка обробляє землю понад 30 років. 

Вона входить до сотень фермерів, які вимагають щонайменше подвоїти ставку компенсації.

Трамп різко скоротив прийом біженців до рекордно низьких 7500 осіб, зробивши пріоритетом білих південноафриканців – Reuters 30.10.25, 23:41

Перший етап проєкту, який включає готелі, поля для гольфу та житлові комплекси, планують завершити до кінця 2027 року, а весь курорт має відкритися до 2029 року. Ерік Трамп, виконавчий віцепрезидент Trump Organization, раніше заявив, що проєкт "вразить усіх".

Однак передача земель забудовнику Kinh Bac City Development Holding Corp. затримується не лише через суперечки фермерів, а й через масштабну урядову реформу, що скоротила три рівні місцевої бюрократії до двох. "Затримки точно є", – підтвердив Ле Чунг Кієн, чиновник у комуні Чау Нінь, зазначивши, що роботи з розчищення землі, призначені на кінець червня, були зупинені та відновлені лише у серпні.

"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа 23.10.25, 17:35

Степан Гафтко

