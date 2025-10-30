Трамп різко скоротив прийом біженців до рекордно низьких 7500 осіб, зробивши пріоритетом білих південноафриканців – Reuters

Президент США Дональд Трамп встановив новий історичний мінімум для програми прийому біженців – лише 7500 осіб на 2026 фінансовий рік. Це найнижчий показник за всю історію програми, згідно з документом Білого дому, оприлюдненим у четвер. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У документі зазначається, що основний акцент у відборі буде зроблено на білих африканцях із Південної Африки, яких Трамп назвав жертвами "расових переслідувань". Водночас уряд ПАР заперечує наявність таких випадків системної дискримінації.

Ми розглянемо можливість прийому інших жертв незаконної або несправедливої дискримінації на їхніх батьківщинах – йдеться в рішенні адміністрації.

Внутрішні документи уряду США, на які посилається Reuters, припускають, що у майбутньому Вашингтон може надати пріоритет європейцям, які зазнають утисків через "опозицію масовій міграції" або підтримку популістських політичних партій.

Після вступу на посаду Трамп призупинив усі програми прийому біженців, заявивши, що вони мають відповідати "національним інтересам США". Лише до вересня цього року до країни прибули 138 південноафриканців, що стало частиною нової міграційної стратегії адміністрації.

Це рішення різко контрастує з політикою попередника Трампа - Джо Байдена, за якого у 2024 році до США в’їхали понад 100 тисяч біженців.

Окрім скорочення квот, адміністрація Трампа оголосила про передачу нагляду за програмою біженців від Державного департаменту до Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб. Це частина ширшої політики, спрямованої на перегляд міжнародної системи притулку, започаткованої після Другої світової війни.

