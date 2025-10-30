$42.080.01
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 24574 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 18956 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 23604 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51238 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10292 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26833 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24432 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27994 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19136 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Трамп різко скоротив прийом біженців до рекордно низьких 7500 осіб, зробивши пріоритетом білих південноафриканців – Reuters

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Дональд Трамп скоротив прийом біженців до рекордно низьких 7500 осіб на 2026 фінансовий рік, надаючи пріоритет білим африканцям з Південної Африки. Це рішення також включає передачу нагляду за програмою біженців від Держдепартаменту до Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб.

Трамп різко скоротив прийом біженців до рекордно низьких 7500 осіб, зробивши пріоритетом білих південноафриканців – Reuters

Президент США Дональд Трамп встановив новий історичний мінімум для програми прийому біженців – лише 7500 осіб на 2026 фінансовий рік. Це найнижчий показник за всю історію програми, згідно з документом Білого дому, оприлюдненим у четвер. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У документі зазначається, що основний акцент у відборі буде зроблено на білих африканцях із Південної Африки, яких Трамп назвав жертвами "расових переслідувань". Водночас уряд ПАР заперечує наявність таких випадків системної дискримінації.

Ми розглянемо можливість прийому інших жертв незаконної або несправедливої дискримінації на їхніх батьківщинах 

– йдеться в рішенні адміністрації. 

Внутрішні документи уряду США, на які посилається Reuters, припускають, що у майбутньому Вашингтон може надати пріоритет європейцям, які зазнають утисків через "опозицію масовій міграції" або підтримку популістських політичних партій.

Ультраправі партії Європи невдоволені зростанням кількості українських чоловіків-біженців 29.10.25, 13:24 • 2140 переглядiв

Після вступу на посаду Трамп призупинив усі програми прийому біженців, заявивши, що вони мають відповідати "національним інтересам США". Лише до вересня цього року до країни прибули 138 південноафриканців, що стало частиною нової міграційної стратегії адміністрації.

Це рішення різко контрастує з політикою попередника Трампа - Джо Байдена, за якого у 2024 році до США в’їхали понад 100 тисяч біженців.

Окрім скорочення квот, адміністрація Трампа оголосила про передачу нагляду за програмою біженців від Державного департаменту до Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб. Це частина ширшої політики, спрямованої на перегляд міжнародної системи притулку, започаткованої після Другої світової війни.

Польща застерігає українських біженців від спроб вербування російською розвідкою28.10.25, 17:32 • 2778 переглядiв

Степан Гафтко

