Трамп резко сократил прием беженцев до рекордно низких 7500 человек, сделав приоритетом белых южноафриканцев – Reuters

Президент США Дональд Трамп установил новый исторический минимум для программы приема беженцев – всего 7500 человек на 2026 финансовый год. Это самый низкий показатель за всю историю программы, согласно документу Белого дома, обнародованному в четверг. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В документе отмечается, что основной акцент в отборе будет сделан на белых африканцах из Южной Африки, которых Трамп назвал жертвами "расовых преследований". В то же время правительство ЮАР отрицает наличие таких случаев системной дискриминации.

Мы рассмотрим возможность приема других жертв незаконной или несправедливой дискриминации на их родинах – говорится в решении администрации.

Внутренние документы правительства США, на которые ссылается Reuters, предполагают, что в будущем Вашингтон может предоставить приоритет европейцам, которые подвергаются притеснениям из-за "оппозиции массовой миграции" или поддержки популистских политических партий.

После вступления в должность Трамп приостановил все программы приема беженцев, заявив, что они должны соответствовать "национальным интересам США". Только к сентябрю этого года в страну прибыли 138 южноафриканцев, что стало частью новой миграционной стратегии администрации.

Это решение резко контрастирует с политикой предшественника Трампа - Джо Байдена, при котором в 2024 году в США въехали более 100 тысяч беженцев.

Помимо сокращения квот, администрация Трампа объявила о передаче надзора за программой беженцев от Государственного департамента к Министерству здравоохранения и социальных служб. Это часть более широкой политики, направленной на пересмотр международной системы убежища, запущенной после Второй мировой войны.

