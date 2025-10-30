Трамп резко сократил прием беженцев до рекордно низких 7500 человек, сделав приоритетом белых южноафриканцев – Reuters
Киев • УНН
Дональд Трамп сократил прием беженцев до рекордно низких 7500 человек на 2026 финансовый год, отдавая приоритет белым африканцам из Южной Африки. Это решение также включает передачу надзора за программой беженцев от Госдепартамента Министерству здравоохранения и социальных служб.
Президент США Дональд Трамп установил новый исторический минимум для программы приема беженцев – всего 7500 человек на 2026 финансовый год. Это самый низкий показатель за всю историю программы, согласно документу Белого дома, обнародованному в четверг. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В документе отмечается, что основной акцент в отборе будет сделан на белых африканцах из Южной Африки, которых Трамп назвал жертвами "расовых преследований". В то же время правительство ЮАР отрицает наличие таких случаев системной дискриминации.
Мы рассмотрим возможность приема других жертв незаконной или несправедливой дискриминации на их родинах
Внутренние документы правительства США, на которые ссылается Reuters, предполагают, что в будущем Вашингтон может предоставить приоритет европейцам, которые подвергаются притеснениям из-за "оппозиции массовой миграции" или поддержки популистских политических партий.
После вступления в должность Трамп приостановил все программы приема беженцев, заявив, что они должны соответствовать "национальным интересам США". Только к сентябрю этого года в страну прибыли 138 южноафриканцев, что стало частью новой миграционной стратегии администрации.
Это решение резко контрастирует с политикой предшественника Трампа - Джо Байдена, при котором в 2024 году в США въехали более 100 тысяч беженцев.
Помимо сокращения квот, администрация Трампа объявила о передаче надзора за программой беженцев от Государственного департамента к Министерству здравоохранения и социальных служб. Это часть более широкой политики, направленной на пересмотр международной системы убежища, запущенной после Второй мировой войны.
