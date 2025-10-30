Трамп резко сократил прием беженцев до рекордно низких 7500 человек, сделав приоритетом белых южноафриканцев – Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 13388 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 23721 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 18439 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 23121 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50607 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10167 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26714 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24393 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27968 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19115 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Спецоперация "Мстители II": Молдова и Украина задержали вербовщиков в российскую ЧВК "вагнер"Video30 октября, 12:12 • 3448 просмотра
Зеленский получил отчет разведки об ущербе рф от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае30 октября, 12:42 • 11132 просмотра
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта30 октября, 15:14 • 17188 просмотра
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети30 октября, 15:42 • 5344 просмотра
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары18:12 • 3926 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 36488 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50607 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 49899 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 111236 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 100740 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Антониу Гутерриш
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 2548 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 41231 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 47614 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 71074 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 74757 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Дипломатка
Социальная сеть
Tesla Cybertruck

Трамп резко сократил прием беженцев до рекордно низких 7500 человек, сделав приоритетом белых южноафриканцев – Reuters

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Дональд Трамп сократил прием беженцев до рекордно низких 7500 человек на 2026 финансовый год, отдавая приоритет белым африканцам из Южной Африки. Это решение также включает передачу надзора за программой беженцев от Госдепартамента Министерству здравоохранения и социальных служб.

Трамп резко сократил прием беженцев до рекордно низких 7500 человек, сделав приоритетом белых южноафриканцев – Reuters

Президент США Дональд Трамп установил новый исторический минимум для программы приема беженцев – всего 7500 человек на 2026 финансовый год. Это самый низкий показатель за всю историю программы, согласно документу Белого дома, обнародованному в четверг. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В документе отмечается, что основной акцент в отборе будет сделан на белых африканцах из Южной Африки, которых Трамп назвал жертвами "расовых преследований". В то же время правительство ЮАР отрицает наличие таких случаев системной дискриминации.

Мы рассмотрим возможность приема других жертв незаконной или несправедливой дискриминации на их родинах 

– говорится в решении администрации. 

Внутренние документы правительства США, на которые ссылается Reuters, предполагают, что в будущем Вашингтон может предоставить приоритет европейцам, которые подвергаются притеснениям из-за "оппозиции массовой миграции" или поддержки популистских политических партий.

Ультраправые партии Европы недовольны ростом числа украинских мужчин-беженцев29.10.25, 13:24 • 2136 просмотров

После вступления в должность Трамп приостановил все программы приема беженцев, заявив, что они должны соответствовать "национальным интересам США". Только к сентябрю этого года в страну прибыли 138 южноафриканцев, что стало частью новой миграционной стратегии администрации.

Это решение резко контрастирует с политикой предшественника Трампа - Джо Байдена, при котором в 2024 году в США въехали более 100 тысяч беженцев.

Помимо сокращения квот, администрация Трампа объявила о передаче надзора за программой беженцев от Государственного департамента к Министерству здравоохранения и социальных служб. Это часть более широкой политики, направленной на пересмотр международной системы убежища, запущенной после Второй мировой войны.

Польша предостерегает украинских беженцев от попыток вербовки российской разведкой28.10.25, 17:32 • 2776 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Южная Африка
Джо Байден
Соединённые Штаты
Польша