22:19
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВА
30 октября, 16:50
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ
Эксклюзив
30 октября, 08:02
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Строительство и открытие гольф-курорта Трампа во Вьетнаме задерживается из-за земельного спора

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Пятизвездочный гольф-курорт Trump Organization во Вьетнаме столкнулся с задержками из-за спора с фермерами по поводу компенсации. Проект, включающий отели и поля для гольфа, планируется завершить к 2029 году.

Строительство и открытие гольф-курорта Трампа во Вьетнаме задерживается из-за земельного спора

Пятизвездочный гольф-курорт под брендом Trump Organization в провинции Хунг Йен, Вьетнам, столкнулся с серьезными задержками из-за спора с местными фермерами. Спустя пять месяцев после торжественной закладки фундамента территория площадью около 900 гектаров до сих пор остается полями банановых и апельсиновых деревьев. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Фермеры оспаривают компенсацию, предложенную местными властями, которая составляет примерно 320 000 донгов (12 долларов США) за квадратный метр – сумму, соответствующую годовому доходу от сельскохозяйственных угодий для многих из них. 

Неразумно, что только что посаженные культуры могут получать более высокую выплату, чем деревья, которые растут уже 20 лет 

– сказала До Тхи Вунг, которая обрабатывает землю более 30 лет. 

Она входит в число сотен фермеров, которые требуют как минимум удвоить ставку компенсации.

Трамп резко сократил прием беженцев до рекордно низких 7500 человек, сделав приоритетом белых южноафриканцев – Reuters30.10.25, 23:41 • 956 просмотров

Первый этап проекта, который включает отели, поля для гольфа и жилые комплексы, планируют завершить к концу 2027 года, а весь курорт должен открыться к 2029 году. Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization, ранее заявил, что проект "поразит всех".

Однако передача земель застройщику Kinh Bac City Development Holding Corp. задерживается не только из-за споров фермеров, но и из-за масштабной правительственной реформы, сократившей три уровня местной бюрократии до двух. "Задержки точно есть", – подтвердил Ле Чунг Киен, чиновник в коммуне Чау Нинь, отметив, что работы по расчистке земли, предназначенные на конец июня, были остановлены и возобновлены только в августе.

"Делает что хочет, пока правительство не работает": демократы США обеспокоены сносом части Белого дома для строительства бального зала Трампа23.10.25, 17:35 • 3064 просмотра

Степан Гафтко

