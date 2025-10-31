Пятизвездочный гольф-курорт под брендом Trump Organization в провинции Хунг Йен, Вьетнам, столкнулся с серьезными задержками из-за спора с местными фермерами. Спустя пять месяцев после торжественной закладки фундамента территория площадью около 900 гектаров до сих пор остается полями банановых и апельсиновых деревьев. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Фермеры оспаривают компенсацию, предложенную местными властями, которая составляет примерно 320 000 донгов (12 долларов США) за квадратный метр – сумму, соответствующую годовому доходу от сельскохозяйственных угодий для многих из них.

Неразумно, что только что посаженные культуры могут получать более высокую выплату, чем деревья, которые растут уже 20 лет