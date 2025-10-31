Строительство и открытие гольф-курорта Трампа во Вьетнаме задерживается из-за земельного спора
Пятизвездочный гольф-курорт Trump Organization во Вьетнаме столкнулся с задержками из-за спора с фермерами по поводу компенсации. Проект, включающий отели и поля для гольфа, планируется завершить к 2029 году.
Пятизвездочный гольф-курорт под брендом Trump Organization в провинции Хунг Йен, Вьетнам, столкнулся с серьезными задержками из-за спора с местными фермерами. Спустя пять месяцев после торжественной закладки фундамента территория площадью около 900 гектаров до сих пор остается полями банановых и апельсиновых деревьев. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Фермеры оспаривают компенсацию, предложенную местными властями, которая составляет примерно 320 000 донгов (12 долларов США) за квадратный метр – сумму, соответствующую годовому доходу от сельскохозяйственных угодий для многих из них.
Неразумно, что только что посаженные культуры могут получать более высокую выплату, чем деревья, которые растут уже 20 лет
Она входит в число сотен фермеров, которые требуют как минимум удвоить ставку компенсации.
Первый этап проекта, который включает отели, поля для гольфа и жилые комплексы, планируют завершить к концу 2027 года, а весь курорт должен открыться к 2029 году. Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization, ранее заявил, что проект "поразит всех".
Однако передача земель застройщику Kinh Bac City Development Holding Corp. задерживается не только из-за споров фермеров, но и из-за масштабной правительственной реформы, сократившей три уровня местной бюрократии до двух. "Задержки точно есть", – подтвердил Ле Чунг Киен, чиновник в коммуне Чау Нинь, отметив, что работы по расчистке земли, предназначенные на конец июня, были остановлены и возобновлены только в августе.
