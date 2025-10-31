Трамп с размахом устроил празднование Хэллоуина в Белом доме, несмотря на приостановку работы правительства – АР

$42.080.01
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50 • 18721 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 29916 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 23195 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 27133 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 54596 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 11028 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27197 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24742 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28136 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Тысячи ультраортодоксальных евреев заблокировали Иерусалим из-за закона о воинском призыве30 октября, 16:36 • 4508 просмотра
Пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами: Украина спасла из оккупации подростка, который годами был под давлением30 октября, 17:37 • 4316 просмотра
Вернулись раньше, чем ожидалось: возле станции "Академик Вернадский" заметили горбатых китов30 октября, 17:57 • 3930 просмотра
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары30 октября, 18:12 • 9462 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 7152 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 38884 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 54596 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 51833 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 112810 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 102441 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Антониу Гутерриш
Эдгарс Ринкевичс
Соединённые Штаты
Украина
Великобритания
Белый дом
Израиль
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 7186 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 42956 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 49154 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 72458 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 76093 просмотра
Трамп с размахом устроил празднование Хэллоуина в Белом доме, несмотря на приостановку работы правительства – АР

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Несмотря на шатдаун в работе правительства США, Дональд Трамп вместе с женой провел масштабное празднование Хэллоуина возле Белого дома, в котором приняли участие дети и взрослые.

Трамп с размахом устроил празднование Хэллоуина в Белом доме, несмотря на приостановку работы правительства – АР

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провели традиционную вечеринку по случаю Хэллоуина в Белом доме, несмотря на 30-й день приостановки работы правительства. Сотни гостей, включая детей, были одеты в костюмы супергероев, динозавров и даже двойников президента и первой леди. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Президент и первая леди вышли на Южную лужайку под оркестровую версию "Thriller" Майкла Джексона, не будучи в маскарадных костюмах: Трамп был в синем костюме с красным галстуком и кепкой "USA", а Мелания – в коричневом пальто поверх оранжевого платья.

Они раздавали полноразмерные батончики Hershey и конфеты Twizzlers детям и их родителям вдоль подъездной дороги.

Строительство и открытие гольф-курорта Трампа во Вьетнаме задерживается из-за земельного спора31.10.25, 03:02 • 662 просмотра

Это длинная очередь. Она почти такая же большая, как бальный зал 

– сказал Трамп. 

Празднование состоялось на фоне строительства нового бального зала, что привело к сносу Восточного крыла, а также после шестидневной поездки президента в Азию.

Среди гостей были военные, сотрудники Белого дома и их дети, одетые как Человек-паук, Капитан Америка, балерины и принцессы. Некоторые дети стеснялись, но Трамп пытался взаимодействовать даже с теми, кто был в необычных костюмах.

Большинство американцев не поддерживают строительство бального зала в Белом доме - опрос29.10.25, 11:55 • 3776 просмотров

Степан Гафтко

