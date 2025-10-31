Трамп с размахом устроил празднование Хэллоуина в Белом доме, несмотря на приостановку работы правительства – АР
Киев • УНН
Несмотря на шатдаун в работе правительства США, Дональд Трамп вместе с женой провел масштабное празднование Хэллоуина возле Белого дома, в котором приняли участие дети и взрослые.
Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провели традиционную вечеринку по случаю Хэллоуина в Белом доме, несмотря на 30-й день приостановки работы правительства. Сотни гостей, включая детей, были одеты в костюмы супергероев, динозавров и даже двойников президента и первой леди. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Президент и первая леди вышли на Южную лужайку под оркестровую версию "Thriller" Майкла Джексона, не будучи в маскарадных костюмах: Трамп был в синем костюме с красным галстуком и кепкой "USA", а Мелания – в коричневом пальто поверх оранжевого платья.
Они раздавали полноразмерные батончики Hershey и конфеты Twizzlers детям и их родителям вдоль подъездной дороги.
Это длинная очередь. Она почти такая же большая, как бальный зал
Празднование состоялось на фоне строительства нового бального зала, что привело к сносу Восточного крыла, а также после шестидневной поездки президента в Азию.
Среди гостей были военные, сотрудники Белого дома и их дети, одетые как Человек-паук, Капитан Америка, балерины и принцессы. Некоторые дети стеснялись, но Трамп пытался взаимодействовать даже с теми, кто был в необычных костюмах.
