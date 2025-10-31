Трамп с размахом устроил празднование Хэллоуина в Белом доме, несмотря на приостановку работы правительства – АР

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провели традиционную вечеринку по случаю Хэллоуина в Белом доме, несмотря на 30-й день приостановки работы правительства. Сотни гостей, включая детей, были одеты в костюмы супергероев, динозавров и даже двойников президента и первой леди. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Президент и первая леди вышли на Южную лужайку под оркестровую версию "Thriller" Майкла Джексона, не будучи в маскарадных костюмах: Трамп был в синем костюме с красным галстуком и кепкой "USA", а Мелания – в коричневом пальто поверх оранжевого платья.

Они раздавали полноразмерные батончики Hershey и конфеты Twizzlers детям и их родителям вдоль подъездной дороги.

Это длинная очередь. Она почти такая же большая, как бальный зал