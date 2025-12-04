Завдяки участі Меланії Трамп: росія повернула Україні сімох дітей – Білий дім

російська федерація повернула до України сімох дітей, що стало можливим завдяки домовленості, досягнутій за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Про це йдеться на сайті Білого дому, пише УНН.

Деталі

Як повідомили на сайті, шість хлопчиків та одна дівчинка возз'єдналися зі своїми родинами. Меланія Трамп привітала прогрес у реалізації її ініціативи з возз'єднання дітей.

Моя відданість забезпеченню безпечного повернення дітей до їхніх сімей у цьому регіоні є непохитною. Я високо оцінюю лідерство та наполегливу дипломатичну діяльність росії та України у справі возз'єднання дітей та сімей. Їхні зусилля з налагодження зв'язків створили реальне середовище для співпраці – основу для оптимізму – йдеться у заяві Меланії Трамп.

Вона додала, що ця співпраця сприятиме просуванню процесу повернення дітей на наступному етапі.

росіяни вивозять українських дітей на "перевиховання" до КНДР - правозахисник