3 грудня, 23:09 • 11327 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 18178 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 22735 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 32923 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 37641 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 23515 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 27187 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 25287 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25462 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30652 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
росіяни вивозять українських дітей на "перевиховання" до КНДР - правозахисник

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Представник ГО "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська заявила про існування 165 таборів "перевиховання" українських дітей на окупованих територіях України, а також у росії, білорусі і Північній Кореї.

росіяни вивозять українських дітей на "перевиховання" до КНДР - правозахисник
Фото: www.appropriations.senate.gov

російські окупанти вивозять українських дітей на "перевиховання" до Північної Кореї. Про це заявила юристка української громадської організації "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська під час виступу в Сенаті США, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Рашевська, центр задокументував 165 таборів "перевиховання" українських дітей на окупованих територіях України, а також у росії, білорусі і Північній Кореї. Вона уточнила, що двоє дітей, віком 12 і 16 років, з окупованих Криму і Донбасу, були відправлені до табору Сонгдован у Північній Кореї, за 9000 км від дому.

Там дітей навчали "знищувати японських мілітаристів" і знайомили з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на корабель ВМС США "Пуебло", вбивши і поранивши дев'ятьох американських солдатів

 - йдеться в заяві Рашевської.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росія привезла групу школярів із Шахтарська до сахалінської області рф під виглядом "університетської зміни".

Також УНН повідомляв, що окупанти оголосили нову "програму", за якою понад 400 дітей із ТОТ Запорізької області відправлять до ярославської області рф.

Євген Устименко

