росіяни вивозять українських дітей на "перевиховання" до КНДР - правозахисник

Фото: www.appropriations.senate.gov

російські окупанти вивозять українських дітей на "перевиховання" до Північної Кореї. Про це заявила юристка української громадської організації "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська під час виступу в Сенаті США, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Рашевська, центр задокументував 165 таборів "перевиховання" українських дітей на окупованих територіях України, а також у росії, білорусі і Північній Кореї. Вона уточнила, що двоє дітей, віком 12 і 16 років, з окупованих Криму і Донбасу, були відправлені до табору Сонгдован у Північній Кореї, за 9000 км від дому.

Там дітей навчали "знищувати японських мілітаристів" і знайомили з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на корабель ВМС США "Пуебло", вбивши і поранивши дев'ятьох американських солдатів - йдеться в заяві Рашевської.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росія привезла групу школярів із Шахтарська до сахалінської області рф під виглядом "університетської зміни".

Також УНН повідомляв, що окупанти оголосили нову "програму", за якою понад 400 дітей із ТОТ Запорізької області відправлять до ярославської області рф.