росія вивозить українських школярів на Сахалін для асиміляції - ЦНС
Київ • УНН
росія організувала вивезення школярів з Шахтарська до Сахалінської області рф під виглядом "університетської зміни". Це частина колоніальної програми, спрямованої на асиміляцію українських дітей та їх підготовку до переїзду.
росія привезла групу школярів із Шахтарська до сахалінської області рф під виглядом "університетської зміни". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що це діти "відмінники", учасники прокремлівських гуртків та підлітки з родин військових рф. Їм влаштовують екскурсії, показують університети і прямо агітують будувати життя на Далекому Сході.
Це не "освітній тур" - це частина колоніальної програми росії, спрямованої на асиміляцію українських дітей та виривання їх з українського культурного середовища. Дітям нав’язують "менталітет Сахаліну", проводять інтеграційні заняття та готують до переїзду
У ЦНС вказують, що ця схема перегукується з програмами підготовки депортації дорослого населення ТОТ у Сибір.
"Тепер росія запускає другий напрям " вивезення молоді з окупованих територій. Сахалін і Курили - депресивні регіони з браком населення. рф намагається заселити їх українськими дітьми, використовуючи ТОТ як "демографічний ресурс", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
Під виглядом "залучення кваліфікованих кадрів" росія масово переселяє працівників із Центральної Азії та Далекого Сходу на тимчасово окуповані території. Водночас українців примусово мобілізують до армії рф, що фактично змінює етнічний склад регіону та є частиною політики знищення української ідентичності.
