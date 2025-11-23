росія вивозить українських школярів на Сахалін для асиміляції - ЦНС

росія привезла групу школярів із Шахтарська до сахалінської області рф під виглядом "університетської зміни". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що це діти "відмінники", учасники прокремлівських гуртків та підлітки з родин військових рф. Їм влаштовують екскурсії, показують університети і прямо агітують будувати життя на Далекому Сході.

Це не "освітній тур" - це частина колоніальної програми росії, спрямованої на асиміляцію українських дітей та виривання їх з українського культурного середовища. Дітям нав’язують "менталітет Сахаліну", проводять інтеграційні заняття та готують до переїзду