Россия вывозит украинских школьников на Сахалин для ассимиляции - ЦНС

22 ноября, 17:42 • 12627 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 22141 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 18977 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 19850 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 19505 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 14961 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 17485 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 19019 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 21343 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 27387 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 57276 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 44555 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 51143 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 57718 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 55035 просмотра
Россия вывозит украинских школьников на Сахалин для ассимиляции - ЦНС

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Россия организовала вывоз школьников из Шахтерска в Сахалинскую область РФ под видом "университетской смены". Это часть колониальной программы, направленной на ассимиляцию украинских детей и их подготовку к переезду.

Россия вывозит украинских школьников на Сахалин для ассимиляции - ЦНС

Россия привезла группу школьников из Шахтерска в Сахалинскую область РФ под видом "университетской смены". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это дети "отличники", участники прокремлевских кружков и подростки из семей военных РФ. Им устраивают экскурсии, показывают университеты и прямо агитируют строить жизнь на Дальнем Востоке.

Это не "образовательный тур" - это часть колониальной программы России, направленной на ассимиляцию украинских детей и вырывание их из украинской культурной среды. Детям навязывают "менталитет Сахалина", проводят интеграционные занятия и готовят к переезду

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что эта схема перекликается с программами подготовки депортации взрослого населения ВОТ в Сибирь.

"Теперь Россия запускает второе направление "вывоза молодежи с оккупированных территорий. Сахалин и Курилы - депрессивные регионы с нехваткой населения. РФ пытается заселить их украинскими детьми, используя ВОТ как "демографический ресурс", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Под видом "привлечения квалифицированных кадров" Россия массово переселяет работников из Центральной Азии и Дальнего Востока на временно оккупированные территории. В то же время украинцев принудительно мобилизуют в армию РФ, что фактически меняет этнический состав региона и является частью политики уничтожения украинской идентичности.

Захватчики угрожают окончательно лишить прав украинцев на ВОТ без паспорта рф - Сопротивление23.09.24, 02:42 • 54070 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Центральная Азия
Украина