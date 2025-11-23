Россия вывозит украинских школьников на Сахалин для ассимиляции - ЦНС
Киев • УНН
Россия организовала вывоз школьников из Шахтерска в Сахалинскую область РФ под видом "университетской смены". Это часть колониальной программы, направленной на ассимиляцию украинских детей и их подготовку к переезду.
Россия привезла группу школьников из Шахтерска в Сахалинскую область РФ под видом "университетской смены". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это дети "отличники", участники прокремлевских кружков и подростки из семей военных РФ. Им устраивают экскурсии, показывают университеты и прямо агитируют строить жизнь на Дальнем Востоке.
Это не "образовательный тур" - это часть колониальной программы России, направленной на ассимиляцию украинских детей и вырывание их из украинской культурной среды. Детям навязывают "менталитет Сахалина", проводят интеграционные занятия и готовят к переезду
В ЦНС указывают, что эта схема перекликается с программами подготовки депортации взрослого населения ВОТ в Сибирь.
"Теперь Россия запускает второе направление "вывоза молодежи с оккупированных территорий. Сахалин и Курилы - депрессивные регионы с нехваткой населения. РФ пытается заселить их украинскими детьми, используя ВОТ как "демографический ресурс", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
Под видом "привлечения квалифицированных кадров" Россия массово переселяет работников из Центральной Азии и Дальнего Востока на временно оккупированные территории. В то же время украинцев принудительно мобилизуют в армию РФ, что фактически меняет этнический состав региона и является частью политики уничтожения украинской идентичности.
