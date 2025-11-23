Россия вывозит украинских школьников на Сахалин для ассимиляции - ЦНС

Россия привезла группу школьников из Шахтерска в Сахалинскую область РФ под видом "университетской смены". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что это дети "отличники", участники прокремлевских кружков и подростки из семей военных РФ. Им устраивают экскурсии, показывают университеты и прямо агитируют строить жизнь на Дальнем Востоке.

Это не "образовательный тур" - это часть колониальной программы России, направленной на ассимиляцию украинских детей и вырывание их из украинской культурной среды. Детям навязывают "менталитет Сахалина", проводят интеграционные занятия и готовят к переезду