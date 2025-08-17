кремль завозить іноземців на окуповані території України, щоб витіснити місцевих жителів - Спротив

Під виглядом "залучення кваліфікованих кадрів" росія масово переселяє працівників із Центральної Азії та Далекого Сходу на тимчасово окуповані території. Водночас українців примусово мобілізують до армії рф, що фактично змінює етнічний склад регіону та є частиною політики знищення української ідентичності, повідомляє Центр Національного Спротиву передає УНН.

