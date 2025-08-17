кремль завозить іноземців на окуповані території України, щоб витіснити місцевих жителів - Спротив
Київ • УНН
росія під виглядом залучення кадрів масово переселяє працівників з Азії на окуповані території. Це змінює етнічний склад регіону та є частиною політики знищення української ідентичності.
Під виглядом "залучення кваліфікованих кадрів" росія масово переселяє працівників із Центральної Азії та Далекого Сходу на тимчасово окуповані території. Водночас українців примусово мобілізують до армії рф, що фактично змінює етнічний склад регіону та є частиною політики знищення української ідентичності, повідомляє Центр Національного Спротиву передає УНН.
Під виглядом "залучення кваліфікованих кадрів" окупанти запускають програми масового завезення працівників з Центральної Азії та Далекого Сходу. У так званій "лнр" вже створена міжвідомча комісія, яка визначила потребу в таких кадрах на 2026 рік
Насправді це, вказують у ЦНС, це цілеспрямована зміна етнічного складу регіону: "українців мобілізують до армії рф, а на їхнє місце завозять іноземців".
Це - частина кремлівської політики знищення української ідентичності та нав’язування чужої культури й мови
