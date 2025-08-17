кремль завозить іноземців на окуповані території України, щоб витіснити місцевих жителів - Спротив

$41.450.00
Ексклюзив
07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на Алясці
На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС16 серпня, 23:46
Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомо17 серпня, 00:36
Президент Латвії: Найближчі тижні покажуть рівень готовності путіна до миру17 серпня, 01:23
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйновано17 серпня, 02:15
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW17 серпня, 02:47
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів15 серпня, 07:14
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Влад Яценко
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Вашингтон
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі07:47
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів16 серпня, 07:05
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"14 серпня, 14:12
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Fox News
Будівництво
Шахед 129

кремль завозить іноземців на окуповані території України, щоб витіснити місцевих жителів - Спротив

Київ • УНН

 • 238 перегляди

росія під виглядом залучення кадрів масово переселяє працівників з Азії на окуповані території. Це змінює етнічний склад регіону та є частиною політики знищення української ідентичності.

кремль завозить іноземців на окуповані території України, щоб витіснити місцевих жителів - Спротив

Під виглядом "залучення кваліфікованих кадрів" росія масово переселяє працівників із Центральної Азії та Далекого Сходу на тимчасово окуповані території. Водночас українців примусово мобілізують до армії рф, що фактично змінює етнічний склад регіону та є частиною політики знищення української ідентичності, повідомляє Центр Національного Спротиву передає УНН.

Під виглядом "залучення кваліфікованих кадрів" окупанти запускають програми масового завезення працівників з Центральної Азії та Далекого Сходу. У так званій "лнр" вже створена міжвідомча комісія, яка визначила потребу в таких кадрах на 2026 рік

- ідеться у дописі.

Насправді це, вказують у ЦНС, це цілеспрямована зміна етнічного складу регіону: "українців мобілізують до армії рф, а на їхнє місце завозять іноземців".

Це - частина кремлівської політики знищення української ідентичності та нав’язування чужої культури й мови

- додають у Центрі.

На ТОТ України вчителі отримали методички з "виявлення злочинців" серед дітей - ЦНС17.08.25, 08:45 • 2214 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаПолітика