Кремль завозит иностранцев на оккупированные территории Украины, чтобы вытеснить местных жителей - Сопротивление

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
07:17 • 5980 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 94052 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 62370 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 64609 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 58539 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 50700 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246077 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213383 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167927 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155093 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.3м/с
53%
746мм
Популярные новости
Мелания Трамп написала Путину «мирное письмо» перед саммитом на Аляске: Fox News обнародовало текстPhoto16 августа, 23:18 • 7600 просмотра
На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС16 августа, 23:46 • 9950 просмотра
Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру17 августа, 01:23 • 6872 просмотра
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушеныVideo17 августа, 02:15 • 30476 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW17 августа, 02:47 • 13220 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 5970 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 347925 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 301482 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 305251 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 312360 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Влад Яценко
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли07:47 • 1078 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 47888 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 40698 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 177614 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 254484 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Строительство

Кремль завозит иностранцев на оккупированные территории Украины, чтобы вытеснить местных жителей - Сопротивление

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Россия под видом привлечения кадров массово переселяет работников из Азии на оккупированные территории. Это меняет этнический состав региона и является частью политики уничтожения украинской идентичности.

Кремль завозит иностранцев на оккупированные территории Украины, чтобы вытеснить местных жителей - Сопротивление

Под видом "привлечения квалифицированных кадров" Россия массово переселяет работников из Центральной Азии и Дальнего Востока на временно оккупированные территории. В то же время украинцев принудительно мобилизуют в армию РФ, что фактически меняет этнический состав региона и является частью политики уничтожения украинской идентичности, сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Под видом "привлечения квалифицированных кадров" оккупанты запускают программы массового завоза работников из Центральной Азии и Дальнего Востока. В так называемой "ЛНР" уже создана межведомственная комиссия, которая определила потребность в таких кадрах на 2026 год.

- говорится в сообщении.

На самом деле это, указывают в ЦНС, целенаправленное изменение этнического состава региона: "украинцев мобилизуют в армию РФ, а на их место завозят иностранцев".

Это - часть кремлевской политики уничтожения украинской идентичности и навязывания чужой культуры и языка.

- добавляют в Центре.

На ВОТ Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей - ЦНС17.08.25, 08:45 • 2130 просмотров

Алена Уткина

ОбществоВойнаполитика