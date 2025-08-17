Кремль завозит иностранцев на оккупированные территории Украины, чтобы вытеснить местных жителей - Сопротивление
Киев • УНН
Россия под видом привлечения кадров массово переселяет работников из Азии на оккупированные территории. Это меняет этнический состав региона и является частью политики уничтожения украинской идентичности.
Под видом "привлечения квалифицированных кадров" Россия массово переселяет работников из Центральной Азии и Дальнего Востока на временно оккупированные территории. В то же время украинцев принудительно мобилизуют в армию РФ, что фактически меняет этнический состав региона и является частью политики уничтожения украинской идентичности, сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.
Под видом "привлечения квалифицированных кадров" оккупанты запускают программы массового завоза работников из Центральной Азии и Дальнего Востока. В так называемой "ЛНР" уже создана межведомственная комиссия, которая определила потребность в таких кадрах на 2026 год.
На самом деле это, указывают в ЦНС, целенаправленное изменение этнического состава региона: "украинцев мобилизуют в армию РФ, а на их место завозят иностранцев".
Это - часть кремлевской политики уничтожения украинской идентичности и навязывания чужой культуры и языка.
