Благодаря участию Мелании Трамп: Россия вернула Украине семерых детей – Белый дом

Российская Федерация вернула в Украину семерых детей, что стало возможным благодаря договоренности, достигнутой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.

Детали

Как сообщили на сайте, шесть мальчиков и одна девочка воссоединились со своими семьями. Мелания Трамп приветствовала прогресс в реализации ее инициативы по воссоединению детей.

Моя приверженность обеспечению безопасного возвращения детей в их семьи в этом регионе непоколебима. Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатическую деятельность России и Украины в деле воссоединения детей и семей. Их усилия по налаживанию связей создали реальную среду для сотрудничества – основу для оптимизма – говорится в заявлении Мелании Трамп.

Она добавила, что это сотрудничество будет способствовать продвижению процесса возвращения детей на следующем этапе.

