Україні вдалося втримати економіку попри повномасштабну війну - Шмигаль

Попри повномасштабну війну Україні вдалося втримати економіку, заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.

Втримали економіку. У 2023 році почалося економічне відновлення, ВВП зріс більше ніж на 5%. За 2022-2023 роки ми домовилися і залучили 74 млрд дол. зовнішнього фінансування... Завдяки цьому можемо витрачати всі наші внутрішні ресурси на оборону нашої держави... За ці два роки український уряд жодного разу не затримував ні пенсії, ні інші соціальні допомоги і виплати