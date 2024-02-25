Україні вдалося втримати економіку попри повномасштабну війну - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, попри триваючу війну, Україні вдалося зберегти економіку.
Попри повномасштабну війну Україні вдалося втримати економіку, заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.
Втримали економіку. У 2023 році почалося економічне відновлення, ВВП зріс більше ніж на 5%. За 2022-2023 роки ми домовилися і залучили 74 млрд дол. зовнішнього фінансування... Завдяки цьому можемо витрачати всі наші внутрішні ресурси на оборону нашої держави... За ці два роки український уряд жодного разу не затримував ні пенсії, ні інші соціальні допомоги і виплати
Очільник уряду також зауважив, що країна почала відновлення інфраструктури. Зокрема, з його слів, вже відновили:
- 23 тис. багатоповерхівок та приватних будинків,
- майже 900 медичних закладів,
- понад 600 освітніх закладів,
- 9200 об'єктів критичної інфраструктури.
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