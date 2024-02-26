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В Україні стартує платформа "Зроблено в Україні" - Зеленський

Київ • УНН

 • 24717 перегляди

Президент Зеленський запустив платформу "Зроблено в Україні" для зміцнення економічних зв'язків між державою та українським бізнесом.

В Україні стартує платформа "Зроблено в Україні" - Зеленський

Від сьогодні в Україні стартує платформа "Зроблено в Україні", яка має стати майданчиком для діалогу між держави та українськими підприємцями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.

Деталі

"Я радий оголосити сьогодні про старт нашої нової економічної платформи, а отже нової економічної політики. Політики "Made in Ukraine", політики "Зроблено в Україні". І ми розпочинаємо нову сторінку нашої економічної історії зі слів вдячності. Україна вдячна своїм підприємцям, Україна вдячна кожному, чий бізнес працює в Україні та створює робочі місця. Україна вдячна за кожен товар, кожну послугу, які вироблені в Україні. Україна вдячна всім, хто забезпечує економічну основу для життя нашої держави. Для спротиву наших воїнів, тобто для досягнення цілей у війні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вже зроблено значні речі для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб вони сприяли ефективності нашої економіки.

"Багато є прикладів від більш ліберального законодавчого регулювання до цифрових інструментів, які вже не перший рік додають плюс економічному зростанню. Зараз ми маємо додати ще інструментів. Перше - ця платформа, зроблена в Україні, має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців. Тут має мають бути представлені інтереси кожного, хто працює в Україні, хто працює прозоро і заради України, той, хто сплачує податки в Україні та не працює в росії", - додав Зеленський.

Він наголосив, що малий бізнес, так само цінний, як і великий бізнес, підприємці кожної громади, підприємці кожної області України, кожної галузі.

"Друге - ми повинні зробити все можливе, щоб як найбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу", - додав глава держави.

Окрім того, Президент зазначив, що Україна має перемогти і це питання виживання.

"А щоб Україна мала увесь необхідний ресурс для своєї перемоги, мають перемагати також українські товари, українські послуги, українські споживання та український експорт. Тобто українські підприємці. Кожен зараз має пам’ятати: фронт у нас один і його витягують на собі наші воїни. Але, щоб фронт був ефективним, повинна бути ефективною та сильною вся Україна, кожен, хто працює заради держави та людей", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні вже відновлено 23 тисячі багатоповерхових та приватних будинків, які були зруйновані в результаті атак ворога.

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