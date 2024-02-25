Прем’єр розповів про темпи відновлення зруйнованих війною будинків та інфраструктури
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вже відновлено 23 тисячі багатоповерхових та приватних будинків, які були зруйновані внаслідок ворожих обстрілів.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні вже відновлено 23 тисячі багатоповерхових та приватних будинків, які були зруйновані в результаті атак ворога.
Про це він повідомив в рамках форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
Для нас принципово було розпочати відновлення зруйновано вже зараз не чекаючи завершення війни. Ми вже відновили 23 тисячі багатоповерхівок та приватних будинків, майже 900 медичних і понад 600 освітніх закладів, 9200 – об’єктів критичної інфраструктури
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Згідно з оцінкою, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Ця цифра вища, ніж потреби, оцінені в 411 мільярдів доларів США рік тому.
У січні 2023 року представники уряду України, Євросоюзу, країн G7 та міжнародних фінансових установ започаткували Координаційну платформу донорів, яку назвали "фінансовим Рамштайном".
Один з напрямків роботи цієї платформи є координація швидкого відновлення України у сферах енергетики, житла й інфраструктури.
Перше у 2024 році засідання країн-донорів відбулося 14 лютого.
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