Премьер рассказал о темпах восстановления разрушенных войной домов и инфраструктуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине уже восстановлено 23 тысячи многоэтажных и частных домов, которые были разрушены в результате атак врага.

Об этом он сообщил в рамках форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

Для нас принципиально было начать восстановление разрушенного уже сейчас не дожидаясь завершения войны. Мы уже восстановили 23 тысячи многоэтажек и частных домов, почти 900 медицинских и более 600 образовательных учреждений, 9200 - объектов критической инфраструктуры - сообщил Шмыгаль

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Напомним

Согласно оценке, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине составляет 486 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия. Эта цифра выше, чем потребности, оцененные в 411 миллиардов долларов США год назад.

В январе 2023 года представители правительства Украины, Евросоюза, стран G7 и международных финансовых учреждений начали Координационную платформу доноров, которую назвали "финансовым Рамштайном".

Одно из направлений работы этой платформы является координация быстрого восстановления Украины в сферах энергетики, жилья и инфраструктуры.

Первое в 2024 году заседание стран-доноров состоялось 14 февраля.

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